Elecciones valencianas 2019 Rajoy apela «más convencido que nunca» al voto útil al PP frente a los «charlatanes» El expresidente del Gobierno llama a la moderación política y admite que son las elecciones «más abiertas» que ha conocido

Seguir Rosana B. Crespo @rosanabcrespo VALENCIA Actualizado: 23/04/2019 21:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La campaña de las elecciones valencianas ha acabado por dar protagonismo a los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar. Dos perfiles, con dos estilos, que han servido para maridar con sus discursos un intento de dique contra la fuga de votos a Vox –en el caso del primero– y una puesta en valor de la gestión –en el caso del segundo–. Después de que Aznar azuzara al electorado y retara a Santiago Abascal, Rajoy, desde su mayor serenidad, ha hecho este martes un llamamiento muy similar a la unificación del voto de centro-derecha. «Hay más razones que en ninguna otra ocasión para votar al PP. Estoy más convencido que nunca ahora que ya no ejerzo en la primera línea de la política», ha afirmado.

Desde el Palau Alameda de Valencia, lugar de celebración de victorias populares en época de mayorías absolutas –y tras participar en otro acto en La Nucía (Alicante)–, Rajoy se ha preguntado por qué extraña a la gente que se empeñen en solicitar el voto útil. «¿Y qué quieren, que pidamos el voto inútil? Es la única opción de evitar que los socialistas vuelvan a instalar a España en la crisis», ha señalado ante unas 800 personas.

El expresidente del Gobierno ha admitido que, después de los 40 años en los que se ha dedicado a la política -«no vengo a pedir el voto para mí ni a dar instrucciones, ha bromeado»-, las próximas elecciones del 28 de abril son «las más abiertas» que ha conocido, entre otras causas por el amplio porcentaje de indecisos. «Como todo el mundo sabe, aquí o gobierna el PSOE o gobierna el PP», ha indicado, a lo que ha añadido: «Me ha constado mucho esfuerzo devolver a España a la senda del crecimiento como para que ahora se eche todo por la borda».

Rajoy, junto a las candidatas valencianas - ROBER SOLSONA

Rajoy ha reivindicado asimismo la «moderación política». «Somos un partido moderno, sensato, que actúa con sentido común, sin estridencias, sin adoctrinar y con experiencia en la gestión, algo fundamental porque España no puede quedar en manos de aficionados», ha comentado.

En un momento de reflexión echando la vista atrás, ha recordado sus inicios y el «afecto» que recibió. «He abandonado la política activa, pero eso no quiere decir que no me importe mi país y los resultados electorales. A mí me importa España y me importa mi partido, el único en el que estuve y el único en el que estaré porque hay cosas que las veo para toda la vida», ha enfatizado.

El exlíder del PP ha querido mostrar su apoyo a todos los candidatos, como Isabel Bonig y María José Catalá en el caso de la Comunidad Valenciana. Y también ha tenido palabras para Pablo Casado: «Es un hombre joven, curtido, con ambición y con ganas. Me gustaría que fuera el presidente de todos».

«Charlatanes»

Por su parte, Bonig ha agradecido a Rajoy su apoyo durante los momentos difíciles para ella y ha avisado de que hay «charlatanes que venden soluciones fáciles a problemas tremendamente complicados». «Estamos preparados para hacer lo que mejor sabemos: recoger la peor herencia y ofrecer los mejores resultados», ha apuntado.

Catalá ha insistido en que el PSPV «ha abierto las puertas al pancatalanismo» y en que «son la muleta de Compromís», frente a los cuales se encuentra «la seguridad, estabilidad y experiencia del PP».