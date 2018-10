Política El PSPV se desmarca de la manifestación del 9 d'Octubre y sus mensajes independentistas Los socialistas se suman a UGT y se centrarán en los actos institucionales a los que asistirá Pedro Sánchez

ABC

VALENCIA Actualizado: 03/10/2018 16:47h

El sindicato UGT y el PSPV-PSOE se han desmarcado de la manifestación convocada por la Comissió 9 d'Octubre, formada por una quincena de entidades, entre ellas Compromís y Podemos, para la tarde del Día de la Comunitat Valenciana.

Esta comisión ha presentado en rueda de prensa la convocatoria de esta manifestación, una marcha "en positivo" con la que reclamarán "ganar libertades" y "hacer país", y que, según los convocantes, sigue apoyando el partido socialista.

Sin embargo, fuentes socialistas han asegurado a EFE que no asistirán a esta manifestación, al igual que ha hecho UGT y por los mismos motivos. La central sostuvo este martes que «no somos indepedentistas.

Según el PSPV-PSOE, su asistencia a esta convocatoria tenía sentido cuando los partidos de izquierdas quedaban excluidos de la procesión cívica, pero ahora que estas formaciones participan en la procesión, no tiene sentido asistir también a la manifestación vespertina, a la que se suman entidades independentistas.

Además, este año la festividad contará con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien asistirá a los actos institucionales.

Imagen de la presentación de la manifestación de este año - ROBER SOLSONA

Durante la rueda de prensa de presentación de esta convocatoria, se ha asegurado que la marcha tendrá un carácter reivindicativo pero también lúdico y festivo, y han asegurado que durante su recorrido "no se hablará de la independencia".

El portavoz de la Comissió, Toni Gisbert, secretario de Acció Cultural del País Valencià, ha subrayado el carácter "plural y abierto" de la manifestación y ha asegurado que respetan la decisión de UGT-PV de no sumarse este año a la convocatoria.

El secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, ha señalado que la manifestación provoca "una sensación de falta de unidad en el pueblo valenciano" y que la Generalitat representa "la defensa de su cultura y de su lengua de manera suficiente".

Según Gisbert, "no hay que hacer un drama de que en un momento determinado alguien tome una decisión concreta. Lo respetamos y puede que el año que viene encontremos un espacio de encuentro y vuelva a reincorporarse perfectamente, estaremos abiertos".

"Si compartimos una visión general de cambio en la sociedad valenciana cada uno puede, en un momento determinado, considerar que es mejor dar un paso adelante o un paso atrás, eso se debe respetar", ha afirmado.

Cartel de la manifestación - ABC

Preguntado por si el PSPV sigue siendo miembro de la Comissió, ya que ningún representante del partido ha asistido a la rueda de prensa, Gisbert ha explicado que no todos los miembros de la plataforma acuden a todos los actos que se celebran.

"El PSPV no siempre está, pero está de acuerdo en el manifiesto, no nos consta ningún movimiento del partido de no apoyarlo", ha dicho Ferrán García, de CCOO-PV, lo que Gisbert ha añadido que ese partido forma parte de la Comissió "desde hace años" aunque en algunos "no ha estado".

Toni Gisber también ha reconocido que todos los años la Comissió de 9 d'Octubre comienza sus reuniones cuestionando la posibilidad de convocar o no la manifestación del Día de la Comunitat Valenciana, pero "creemos que aún hay cosas que reivindicar".

Según el portavoz de la Comissió, "no somos una plataforma independentista ni convocamos una manifestación independentista, pero si alguien viene y quiere manifestarlo así puede hacerlo, eso es la democracia".

Gisbert ha señalado que en la actualidad hay un "contexto positivo de cambio" en la Comunitat Valenciana, pues se ha avanzado en derechos y temas como la lengua o la cultura, y se ha superado el anterior clima de crispación.

No obstante, ha dicho que todavía es necesario reivindicar cosas como la falta de financiación, la recuperación de la señal de TV3 o incorporar en la Ley de función pública la competencia lingüística del valenciano para los funcionarios.

A nivel nacional, el portavoz de la Comissió 9 d'Octubre también han mostrado su satisfacción con el cambio de Gobierno tras la moción de censura, pero ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pase de "la palabra a los hechos" en temas como la financiación o la derogación de la ley mordaza.

Tras valorar la pluralidad de la Comissió, formada por una quincena de entidades sociales, partidos políticos y organizaciones sindicales, ha subrayado el consenso, colaboración y diálogo que hay entre todas ellas.