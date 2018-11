Política El PSOE valenciano se desentiende de la repesca de Carmen Montón para las listas electorales Los socialistas entienden que la órbita de la exministra de Sanidad se encuentra en Madrid y ven poco probable la vuelta a la primera línea, al menos en la Comunidad Valenciana

La juez de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, decretaba este miércoles el archivo de la causa contra la exministra de Sanidad y exconsellera Carmen Montón por los delitos de cohecho impropio y prevaricación por el máster en Estudios Interdisciplinares de Género que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). La magistrada del denominado caso 'Máster' determinaba el sobreseimiento provisional de la investigación «al no quedar debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna».

La decisión judicial era recibida con satisfacción por la afectada, quien aseguraba en una entrevista en Onda Cero que dimitió cuando tuvo conocimiento de que el caso de su titulación se iba a judicializar y quería renunciar a su aforamiento. Sobre su futuro, precisaba que «nunca» se ha ido de la política, que forma parte de su ADN y que la experiencia que ha atesorado como diputada, consellera valenciana y ministra es algo que tiene que marcar su futuro.

Un futuro sobre el que se han desatado multitud de especulaciones que apuntan a su vuelta pese a que por el momento no parece del todo claro. Desde el PSPV se considera que todavía es pronto, pero las reflexiones a nivel interno van más allá e incluso no parecen muy en sintonía con la de la propia Montón. «Ella no dimitió porque se le hubiera abierto un procedimiento judicial, sino por una cuestión ética. El archivo no lo cambia», señalan algunas voces. Es decir, consideran que el mismo razonamiento de su marcha se mantiene pese a que ya no haya una investigación en los tribunales. Un planteamiento que, además, entienden que no hace tan fácil su regreso.

Es por ello que los socialistas valencianos -con algunos de los cuales no mantiene una relación especialmente estrecha- parecen desentenderse de su posible reincoporación a las listas. En las autonómicas prácticamente lo descartan, mientras en las europeas o generales lo ven complicado. Todo dependerá de las intenciones de Pedro Sánchez, pero consideran que volver a meterla en una candidatura para las próximas elecciones sería un error debido a lo reciente del asunto. Hay quien hasta recuerda que ya tienen suficientes problemas con el expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, inmerso en una investigación judicial mientras se presenta a las primarias para revalidar la alcaldía de Ontinyent.

Fuentes del partido ven más probable un «rescate» de Montón para un puesto de la Administración, sea un organismo nacional o internacional dependiente del Estado o en el Gobierno central. Pero no en primera línea. «Desde que se fue de ministra, ella ya no está en la órbita de la Comunidad Valenciana. Además, no tiene ninguna responsabilidad orgánica aquí. Es normal que su entorno quiera rehabilitarla, pero se trata más de una voluntad», comentan desde el PSPV. Una forma de dejar claro de antemano que cualquier decisión dependerá de Ferraz.