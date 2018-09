Comunidad Valenciana El PPCV ofrece su apoyo en los municipios donde se han roto «gobiernos del cambio» Bonig reacciona a las peticiones de ayuda de Compromís Oliva y los socialistas en Puçol

La presidenta del PPCV, Isabel Boing, ha ofrecido este viernes el apoyo de los grupos municipales populares en aquellos ayuntamientos donde se han roto los pactos de gobierno entre partidos de izquierda. Así lo ha hecho público de que en Corporaciones como Oliva (gobernada por Compromís) o Puçol (PSPV) han pedido la ayuda de su formación.

En una comparecencia tras reunirse con la gestora del PP de la provincia de Valencia y los presidentes comarcales, Bonig ha incidido en que la "tónica" será que apoyarán presupuestos "buenos para el municipio y los ciudadanos" pero en ningún caso van a "tapar las vergüenzas de estos gobiernos del cambio que en tres años han ido a la deriva porque son incapaces de gobernar porque no tienen proyecto político".

Ha recordado que "empezó por Alicante pero ahora lo vemos" en Torrevieja, Paterna, Puzol, Bétera y Oliva, entre otros, "donde los pactos se están rompiendo, incluso están pidiendo que el PP entre en el gobierno" y ha hecho hincapié en que en la Generalitat se ha visto "el desastre de este verano de peleas y desavenencias".

Según la dirigente regional, el "desastre del pacto del Titànic hace aguas" y eso pasa, como en Alicante, "cuando tu único proyecto es tirar al PP y pactas en despachos lo que no has conseguido en las urnas" y ha indicado que "cualquiera de los pactos del cambio", se resumen en que "no fan res (no hacen nada) y son profundamente sectarios".

Ha especificado que Oliva y Puçol les "han pedido ayuda" y que se han ofrecido a Paterna para Puerto Mediterráneo o la gestión del centro de menores, y a Torrevieja porque 700 funcionarios no han cobrado la nómina de agosto y el PP "se ofrece a solucionar problemas".

Bonig ha explicado que el PPCV "ya está en marcha", con su maquinaria "perfectamente engrasada" y coge "impulso para este nuevo curso políticos y no solo para las elecciones municipales sino también para las autonómicas" y que han transmitido que la provincia de Valencia es "básica y fundamental para conseguir la Diputación de Valencia y la Generalitat", por lo que habrá "especial hincapié en el trabajo y coordinación".

Ha incidido asimismo en la importancia de que el mensaje llegue "a todos los ciudadanos" de forma "clara y contundente" y por eso "el equipo de redes sociales va a ser fundamental" porque, según ha dicho, o "se adaptan" a las nuevas tecnologías o les adaptarán.

Educación

Además, ha subrayado que el "tema estrella" y de mayor preocupación es la Educación y especialmente, la imposición lingüística, la falta de libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y la situación de la concertado y ha anunciado que van a "intensificar una campaña a favor de la libertad de la pública porque tan pública es la pública como la concertada".

Ha informado que la "mayoría" de candidatos están decididos y ha dicho que no habrá primarias y que cuando haya varios se elegirá "de común acuerdo", a la par que ha indicado que desde ahora a final de año se elegirá al resto: la provincial en aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes, la regional en los de más de esa cifra y el comité electoral nacional, junto a la propuesta regional, en las tres capitales.

Asimismo, ha sostenido que "nunca" han entrado ni lo harán en la composición de las listas municipales y que confían "plenamente" en los candidatos de los municipios para que hagan su equipo.