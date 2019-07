Valencia El PP arremete contra Puig: «No paga a colegios y despilfarra en catalanismo y empresas de sus familiares» Beatriz Gascó critica la «hipocresia» del presidente por la deuda de 25 millones en Educación mientras subvenciona a entidades independentistas

ABC @ABC_CValenciana VALENCIA Actualizado: 28/07/2019 12:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El PP ha arremetido contra el Consell presidido por Ximo Puig por su gestión económica del Gobierno autonómico. «Adeuda más de 25 millones de euros a los colegios y en cambio sí hay dinero y se despilfarran millones de euros en subvencionar el catalanismo con ayudas directas a entidades y todo tipo de asociaciones o empresas ligadas a familiares del President», según la portavoz del grupo popular en Les Corts Valencianes, Beatriz Gascó.

Ante esta distribución de fondos, la diputada autonómica ha calificado de "hipocresía" la política del equipo de Puig. «La Conselleria debe los gastos de funcionamiento de muchos centros de la Comunitat desde el pasado mayo, además del pago que deben recibir por los alumnos becados de comedor y en algunos casos también el bono infantil", ha precisado.

Esta deuda abultada se debe también a que los trabajadores de las empresas de limpieza de muchos institutos siguen sin cobrar pese a que el conseller de Educación, Vicent Marzà, «se comprometió a solucionarlo, y la realidad es que continúan igual o peor», ha agregado.

La diputada ha aseverado que "el próximo inicio de curso va a ser muy complicado". "Lejos del mundo idílico que nos dibujan Puig y Marzà la situación va ser de caos en el modo de funcionamiento, con irregularidades en la adjudicación de plazas, con más sectarismo y con el empeño del Botànic de querer imponer un modelo de enseñanza único", ha añadido.

"Es evidente que Marzà no está en la gestión y las consecuencias las paga de forma directa el alumnado. Una vez más podemos comprobar cómo el normal funcionamiento de los centros no es una prioridad para el Consell, porque realmente lo importante es el aleccionamiento identitario y desde el PPCV vamos a estar muy vigilantes para no dejar que el nacionalismo se imponga en la educación", ha concluido.