Valencia Palo Market Fest abrirá el festival con Soleá Morente y cerrará con un show en los Jardines de Viveros Durante el fin de semana habrán pasado por los Jardines de Viveros más de 300 creadores entre músicos, diseñadores, artesanos contemporáneos y cocineros del street food

ABC VALENCIA Actualizado: 17/05/2019 15:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Palo Market Fest abrirá el festival el viernes 24 de mayo con Soleá Morente y cerrará el domingo 26 con el show "Together we joy", patrocinado por Aperol Spritz. Durante el fin de semana habrán pasado por los Jardines de Viveros más de 300 creadores entre músicos, diseñadores, artesanos contemporáneos y cocineros del street food. Una oportunidad irrepetible para compartir las tendencias emergentes en un ambiente muy "cool".

Versiones de Bruno Mars, Massive Attack, Bonobo o Björk sorprenderán al público por la instrumentación insólita que aporta la gran orquesta. Arreglos complejos para temas que nos han hecho vibrar a todos.

“Son temas que me atrapan y no puedo dejar de pensar en ellos, como el tema de Bruno Mars “That´s what I like” que se me hizo de día escribiendo los arreglos y a las 10 de la mañana ya lo estábamos ensayando”, explica el director de la BEO Claudio Marrero. “Somos una banda de gran formato, y la mayoría venimos de una formación jazzística, pero nos mueven muchos estilos”. Todos ellos pertenecen a ese movimiento de última generación que explora las mezclas del jazz con otras texturas y ritmos, creando novedosas atmósferas musicales que están conquistando a nuevos y amplios auditorios. Un final de fiesta espectacular para acabar en lo más alto.

El domingo 26 se clausura el festival con el final show “Together we joy”, patrocinado por Aperol Spritz. Un show concebido por BEO, una Big Electric Orchestra compuesta por 20 músicos que recorrerá el festival viajando por géneros como el Hip-hop, el funk, la música electrónica, el jazz y el pop para acabar en el concierto final y celebrar “la alegría de estar juntos”.

El viernes 24 abrirá el festival Soleá Morente, una de las primeras representantes del nuevo pop flamenco. Ella comenzó su carrera en 2011 colaborando con Los Evangelistas en el disco homenaje que el grupo granadino hizo a su padre. Quince años antes, el disco Omega, con el que su padre rompió el flamenco, ya había supuesto una revolución que marcaría el camino de muchos, y el de ella también. Hoy, la pequeña de los Morente, que no se considera cantaora pero sí muy flamenca, mezcla estilos sin complejos alineada con las nuevas corrientes más eclécticas del pop.

Soleá no reniega de nada y le gusta todo lo que tenga alma. Defiende el éxito de Rosalía con cariño igual que versionea a Las Grecas con rabia. Culta en la música, por que le viene de familia, se deja seducir por los palos más clásicos del flamenco o por el pop melódico de los años 60 de Jeanette o Gainsbourg.

A Palo Market Fest viene acompañada de Alonso Díaz, productor de su último disco, y de su banda Napoleón Solo. Promete un concierto alegre y festivo donde probablemente desvelará en primicia alguno de los temas de su próximo disco.

Entre la apertura y la clausura del festival habrán pasado muchísimas cosas más. En el escenario Turia sonarán algunos de los grupos valencianos que están aportando frescura y calidad al panorama musical actual, como Gener, Bearoid, Santero y los muchachos o la chilena Soledad Velez afincada en Valencia, entre otros. Y en el escenario Aperol Spritz sorprenderán las innovadoras bandas de gran formato como la BEO o la Electric Big Band y otros géneros emergentes que incitan al baile desatado como el dance electrónico de los portugueses Throes + the shine o el pop negro de la Funk all Stars.

Palo Market Fest integra, también, la gastronomía y el diseño en su experiencia. Un viaje por el street food más genuino nos mostrará las cocinas callejeras del mundo. Platos para comer con los dedos o con palillos como el sushi japonés, el curry tailandés, el ceviche peruano, la burrata italiana, el secreto argentino, etc. Y las tendencias emergentes en el diseño, la moda, la artesanía contemporánea o la autoedición se presentarán a través de una cuidada selección de 120 expositores que apuestan por el consumo responsable, las pequeñas producciones locales y la belleza en sus creaciones. Las cerámicas pintadas a mano del artista Javier Mariscal, las gafas de alto diseño a precios asequibles de Miler & Marc, las bolsas de Next Step confeccionadas con botellas de plástico recicladas y algodón orgánico o la peluquería saludable de los londinenses the A Club son algunos ejemplos de la gran oferta.

Y para que nadie se sienta excluido, los más pequeños también tendrán su espacio. Un área infantil para aprender a jugar sin consumir recursos. Tiovivos ecológicos y talleres creativos para que padres e hijos participen. Un plan diferente para un largo fin de semana, que integra a todos los públicos, para disfrutar de día y al aire libre.