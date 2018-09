Valencia Oltra ve «posible» y «deseable» sustituir a Puig con el sorpasso de Compromís a los socialistas La vicepresidenta considera «un poco más fácil ahora» coger las riendas personalmente del gobierno autonomico

La vicepresidenta de la Generalitat y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ve «posible» y «con deseos» el sorpasso de su partido a los socialistas en las próximas elecciones autonómicas de 2019 en la Comunidad Valenciana y ser la nueva presidenta autonómica, en una entrevista de Europa Press.

"La posibilidad claro que existe, está, y obviamente no solo la posibilidad, sino el deseo y las ganas", ha manifestado, para añadir que "es una posibilidad y todas las formaciones políticas lo que quieren es tener el máximo apoyo posible, nadie va a las elecciones para perderlas".

Así se ha pronunciado Oltra al ser preguntada por la posibilidad de que asumiera tras las elecciones la Presidencia de la Generalitat que ahora ocupa Ximo Puig en caso de que Compromís adelante al PSPV. Aunque ha indicado que no le gusta hablar de ello, si encabeza la lista de Compromís "la posibilidad está" y ya en 2015 se declaró "dispuesta a dirigir este barco, que hay que ser valientes, entonces sobre todo, ahora es un poco más fácil".

No obstante, esto tampoco es lo que más le "quita el sueño", ha admitido, porque le parece más importante que se consoliden las políticas. "Yo deseo que Compromís tenga el máximo apoyo posible y que las políticas que se han llevado a cabo en el Botànic y, sin duda sin Compromís no hubieran sido estas, habrían sido otras pero estas no, tengan el apoyo de las urnas", ha subrayado.

Respecto a si continuaría como vicepresidenta en el caso de que ese 'sorpasso' no se diera, Oltra ha afirmado no querer aventurar los resultados y ha incidido en que "la gente tiene que ser lo más libre a la hora de votar y cuando el resultado está encima de la mesa hay que gestionarlo".

La vicepresidenta entiende que "hay que agotar la legislatura" pero no solo eso: "No solo hay que agotarla y acabar lo que hemos empezado, sino que tenemos que hacerlo con los cinco sentidos puestos en la tarea de gobierno".

"Tenemos que tener la cabeza en lo que la tenemos que tener, que es en gobernar y en gestionar bien", ha insistido Oltra, que señala que, obviamente, cuando lleguen las elecciones "cada formación, como es lógico, querrá tener la mayor influencia posible y el mayor apoyo, pero eso no tiene que ser obstáculo para que la labor de gobierno se lleve a cabo de la manera tan solvente como se ha hecho hasta ahora".

Hasta que lleguen los comicios, ha indicado, quedan "proyectos troncales pendientes" que deben ver la luz, proyectos en los que se comenzó a trabajar hace dos años y que ahora se verán culminados con la aprobación de leyes como la de servicios sociales, ha destacado.

Además, ha asegurado que ya está pensando en los proyectos de la legislatura que viene, en la que se podrán empezar a poner en marcha "políticas cien por cien botánicas", ya que esta legislatura ha sido la de "desescombrar las ruinas y poner orden hasta en las cosas más nimias, en las bases de datos de las consellerias" por ejemplo.

"Yo no sé como gobernaban (el PP), no es una cuestión ideológica ni política, iba todo manga por hombro, estos años me han servido para darme cuenta en qué condiciones de desastre se puede gobernar y que la gente incluso te vote", ha aseverado.

No obstante, ha proseguido, una vez realizado ese trabajo, a partir de 2019 se podrá gobernar "sobre limpio, sobre unos cimientos sólidos, y ahí se construye mucho mejor, mucho más rápido" y abordar con especial énfasis, además de las cuestiones sociales, en áreas "más estratégicas, más a largo plazo" como el cambio del modelo productivo, la transición ecológica o la vivienda pública, dotando de "más músculo" a esas consellerias.

Cuatro años más

Preguntada sobre si consideraría un fracaso que el Botànic no tuviera el apoyo ciudadano suficiente para continuar gobernando, ha asegurado: "Es que yo estoy convencida de que va a haber cuatro años más y esos cuatro años van a servir para consolidar el cambio que se ha producido en esta comunidad, que ha sido como de la noche al día".

"Hemos dado un giro que, además, la gente está notando, en las distintas encuestas de satisfacción se está viendo. Esto es imparable y la gestión está siendo muy bien valorada. Yo estoy convencida de que habrá cuatro años más, que son los cuatro años de la transformación, estos fueron los cuatro años del rescate de las personas, de la emergencia, y los cuatro años siguientes serán los de la transformación", ha avanzado.

Sobre si en esos "cuatro años de la transformación" Podemos debería entrar a formar parte del Consell y no apoyar desde fuera como esta legislatura, Oltra ha indicado que "siempre es bueno que las formaciones políticas se impliquen en el gobierno porque la gestión es coger el toro por los cuernos".

"Yo creo que es bueno, pero es algo que tiene que decidir cada formación, respeto la postura de cada formación de implicarse o apoyar desde fuera como está haciendo Podemos desde la lealtad", ha señalado, para agregar acto seguido que ella sería partidaria de que "cuanta más gente se implique en el gobierno mejor, también cambia mucho la visión y es enriquecedor".