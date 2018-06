Alicante El nuevo puesto de trabajo del sustituto de Rajoy Francisco Riquelme ejerce como titular del Registro de la Propiedad 2 de Orihuela sin jubilarse

J. L. FERNÁNDEZ

Mariano Rajoy ha acaparado hace unos días la atención de la opinión pública por su reincorporación al puesto que dejó hace 28 años de registrador de la propiedad en Santa Pola, pero, ¿qué pasa ahora con su sustituto durante todo ese tiempo? Francisco Riquelme tiene su plaza como titular del Registro de la Propiedad número 2 de Orihuela, donde encara ahora la recta final de su edad laboral, con 64 años, después de haber saltado a una fama emífera por el foco mediático estos días, una notoriedad que él ha rehuido en la medida de sus posibilidades.

«Normalidad» ha sido la palabra que más ha repetido a los micrófonos que le acechaban en las inmediaciones de su oficina de Santa Pola. El expresidente del Gobierno le devolvió las riendas de este servicio público el pasado martes presentándoles uno a uno a los trabajadores del Registro y con una visita al Restaurante Batiste, donde ambos se reencontraron con el típico arroz a banda de este establecimiento del que ya era asiduo Rajoy cuando era un anónimo funcionario procedente de Galicia, a finales de los años 80.

En una entrevista para ABC en 2013, Riquelme veía poco probable que Rajoy retomara su puesto en el municipio alicantino y, en tal caso, explicaba que necesitaría un reciclaje, una actualización importante de conocimientos técnicos, que ya ha arrancado en su primera jornada tras la reincorporación. No en vano, él viene de la época del teléfono fijo (nada de móviles), del fax y -lo más sorprendente aún- de no contar con Internet. Ninguno de estos avances hoy tan presentes existían en 1989.

Aunque ahora todas estas herramientas y, sobre todo, la firma electrónica, se convierten en sus aliados para no obligarle a estar físicamente a diario, como bien sabe Riquelme. Aparte de ejercer como auténticos notarios de las transacciones inmobiliarias, estos funcionarios-gerentes ejercen como asesores de algunos clientes, si bien no siempre resulta fácil concertar una cita con ellos. Para este reportaje, por ejemplo, ABC intentó reunirse con el titular del Registro número 2 de Orihuela y el personal no pudo concretar a qué horas podía resultar más factible, dentro del amplio horario de atención al público, de nueve de la mañana a cinco de la tarde con un paréntesis para la comida. En esta ocasión, el motivo era su asistencia a un juicio.

En la amplia oficina acristalada donde Riquelme ha suplantado a uno de los hombres con una carrera política más notoria en la democracia, se divisan decenas de barcos y, al fondo, la isla de Tabarca, donde hace siglos había presos en los calabozos piratas que abordaban a los barcos españoles. De entonces quedó la huella exótica en algunos descendientes suyos con apellidos italianos. Un pasado lejano y sugerente de aventuras, inspirador para reflexionar en los últimos años antes del retiro.

Entre aquella muralla de la fortaleza que bordea esta isla y las ventanas del Registro siguen volando como hace 28 años bandadas de gaviotas, el icono del Partido Popular, aunque ahora en la zona más próxima hay más restaurantes y comercios, un Telepizza pared con pared, un restaurante asiático enfrente y la Cervecería La Sal un poco más lejos, donde su camarera relata cómo el expresidente «pasó por aquí, pero ya vendrá a comer, que tengo la mejor tortilla de Santa Pola», aprovechando para promocionar el local.