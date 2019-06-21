Imagen de archivo de una verbena de San Juan
Imagen de archivo de una verbena de San Juan - ABC

Noche de San Juan Valencia 2019Consulta todas las verbenas donde celebrar San Juan 2019 en Valencia este fin de semana

Las fallas organizan actos desde este viernes, 21 de junio hasta el 23 para conmemorar la fiesta de San Juan 2019 en Valencia

VALENCIAActualizado:

Para celebrar la noche de San Juan 2019 en Valencia, las comisiones falleras instalarán las tradicionales verbenas de música a pie de calle este fin de semana, desde el 21 hasta el 23 de junio.

Más de cien fallas organizarán actos infantiles y juveniles para conmemorar la fiesta en varios puntos de la ciudad durante las tardes del viernes, sábado y domingo, ambientados con música que se alargará en las verbenas hasta las 3 de la madrugada como hora límite.

La Junta Central Fallera ha publicado el listado actualizado de los permisos del Ayuntamiento de Valencia para las comisiones que lo celebran este fin de semana del 21 al 23. Así, las verbenas que habrá para celebrar la noche de San Juan en Valencia son las de las siguientes fallas:

FALLA GUILLEM DE CASTRO-TRIADA I S. PERE PASCUAL

FALLA ARAS DE ALPUENTE-CASTELL DE POP

FALLA CASAS DE BARCENA

FALLA PLAZA SEGOVIA-AVDA. DR. TOMAS SALA

FALLA MURILLO PALOMAR

FALLA CADIZ-LITERATO AZORÍN

FALLA VILLANUEVA DE CASTELLON-HORTICULTOR

FALLA SAN JUAN BOSCO-DUQUE DE MANDAS

FALLA AVD. PERIS Y VALERO-CUBA

FALLA HUERTO SAN VALERO-AVD. PLATA

FALLA PLAZA DEL ÁNGEL

FALLA ESCALANTE-AMPARO GUILLEM

FALLA MANUEL MELIA I FUSTER-Mª FERNANDA D'OCON

FALLA ÁNGEL DEL ALCÁZAR-J. MAESTRE

FALLA LUIS NAVARRO-REMONTA

FALLA DAROCA-PADRE VIÑAS

FALLA JACINTO BENAVENTE-REINA DOÑA GERMANA

FALLA GRABADOR JORDÁN-ESCULTOR PASTOR

FALLA FRANCISCO CLIMENT-URUGUAY

FALLA SALAMANCA-CONDE DE ALTEA

FALLA CARRERA SANT LLUÍS-AVDA. DR. WASKMAN

FALLA POETAS ANÓNIMOS-REAL DE GANDÍA

FALLA BENIMODO-INGENIERO DICENTA

FALLA TRES CAMINS-PINEDO

FALLA JOSÉ SOTO MICÓ-SÍNDICO MOCHOLÍ

FALLA GUILLEM SOROLLA-RECAREDO

FALLA VIDAL CAÑELLES-SÁNCHEZ COELLO

FALLA SENENT IBAÑEZ - MASSARROJOS

FALLA MENÉNDEZ Y PELAYO-AVDA. CATALUÑA

FALLA LEPANTO-GUILLEM DE CASTRO

FALLA CAMPAMENTO LA YESA

FALLA BOLSERIA TROS-ALT

FALLA CEDRO-EXPLORADOR ANDRES

FALLA PLAÇA MOSSEN MILA

FALLA BARRIO SAN JOSÉ

FALLA FUENCALIENTE-LEBÓN

FALLA MOSEN JOSEP CUENCA-PINEDO

FALLA CÁDIZ LOS CENTELLES

FALLA MONTORTAL TORREFIEL

FALLA JOSEP MARIA BAYARRI- LOS ISIDROS

FALLA DOCTOR ALVARO LÓPEZ- SAN JUAN DE DIOS.

FALLA PLAZA LUIS CANO

FALLA JUAN DE AGUILÓ-AVENIDA GASPAR AGUILAR

FALLA CÁDIZ CURA FEMENIA-PUERTO RICO

FALLA MICER RABASA- POETA MARAGALL

FALLA GUARDACOSTAS MUSICO JARQUE CUALLADO Y ADYACENTES

FALLA EMBARCADERO HISTORIADOR BETI

FALLA PINTOR MAELLA-AVENIDA FRANCIA-MENORCA

FALLA CARTEROS-LITOGRAFO PASCUAL I ABAD

FALLA CIUDAD DE CORDOBA VICENTE TOMAS MARI

FALLA PLAÇA DE LA TENDA

FALLA ALFARA DEL PATRIARCA-PERIODISTA GIL SUMBIELA

FALLA MARIA ROS-MANUEL IRANZO

FALLA CARRETERA ESCRIVA - COOP. SAN FERNANDO

FALLA PLAZA EDUARDO MARQUINA

FALLA PLAZA DEL POBLE SANT ROC DE CARPESA

FALLA L'ALGUER-INGENIERO RAFAEL JANINI

FALLA ALCACER YATOVA

FALLA MENORCA-LUIS BOLINCHES

FALLA AVENIDA DE FRANCIA ALFRED TORAN I OLMOS

FALLA SAN JOSÉ DE PIGNATELLI-DOCTOR PESSET ALEIXANDRE

FALLA CONCHITA PIQUER-MONESTIR DE POBLET

FALLA PLAZA RIO SEGURA-HORNO ALCEDO

FALLA PIO XI-FONTANARES

FALLA GRUP PEIXCADORS

FALLA MAESTRO ARAMBUL-SANZ-CAMPANAR

FALLA PUEBLA DE VALVERDE-II REPUBLICA

FALLA HERNANEZ LAZARO-VALLE DE LA BALLESTERA

FALLA VICENTE SANCHO TELLO CHILE-AVENIDA ARAGON

FALLA PLAZA DOCTOR BERENGUER FERRER

FALLA ALQUERÍAS DE BELLVER-GARBI-FAURA Y ADYACENTES

FALLA VALLE DE LAGUAR - PADRE FERRIS

FALLA ANDRES PILES - SALVADOR TUSET

FALLA MONTESA-DOCTOR MARAÑÓN

FALLA POBLA DEL DUC-BENIPEIXCAR

FALLA JOAQUIN COSTA-CONDE ALTEA

FALLA AVENIDA BURJASSOT - SIERRA DE AGULLEN

FALLA SANTA CRUZ DE TENERIFE

FALLA CAMINO BARCELONA, TRAVESÍA Y CAMINO DE MONCADA

FALLA DOCTOR JUAN JOSÉ DOMINÉ-PORT

FALLA SANTA CRUZ DE TENERIFE

FALLA PINTOR GOYA

FALLA ISAAC PERAL-MÉNDEZ NÚÑEZ

FALLA BENIMODO-INGENIERO DICENTA

FALLA SAN RAFAEL- ANTON MARTIN

FALLA ROSARIO PLAZA CALABUIG

FALLA BARRACA TRAVESÍA IGLESIA DEL ROSARIO

FALLA MARQUÉS DE MONTORTAL-JOSÉ ESTEVE

FALLA CARRERA MALILLA-ISLA CABRERA

FALLA SAN PEDRO VIRGEN VALLIVANA

FALLA MAESTRO RODRIGO-GENERAL AVILÉS

FALLA PASEO ALAMEDA-AVDA. FRANCIA

FALLA PORTAL DE VALLDIGNA-SALINAS

FALLA ESCULTOR GARCIA MAS PUERTO SANTA MARIA

FALLA ANGEL VILLENA-PINTOR SABATER

FALLA BARÓN DE SAN PETRILLO-ENRIQUE NAVARRO

FALLA JOSE MARÍA HARO-POETA MAS Y ROS

FALLA MOSSEN SORELL-CORONA

FALLA PLAÇA SANTA CREU

FALLA JOSÉ BENLLIURE-VICENT GUILLOT

FALLA CALABAZAS EN GALL

FALLA SAN VICENTE MARVÁ

FALLA GRUPO ANTONIO RUEDA