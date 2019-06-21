Noche de San Juan Valencia 2019Consulta todas las verbenas donde celebrar San Juan 2019 en Valencia este fin de semana
Las fallas organizan actos desde este viernes, 21 de junio hasta el 23 para conmemorar la fiesta de San Juan 2019 en ValenciaVALENCIAActualizado:
Para celebrar la noche de San Juan 2019 en Valencia, las comisiones falleras instalarán las tradicionales verbenas de música a pie de calle este fin de semana, desde el 21 hasta el 23 de junio.
Más de cien fallas organizarán actos infantiles y juveniles para conmemorar la fiesta en varios puntos de la ciudad durante las tardes del viernes, sábado y domingo, ambientados con música que se alargará en las verbenas hasta las 3 de la madrugada como hora límite.
La Junta Central Fallera ha publicado el listado actualizado de los permisos del Ayuntamiento de Valencia para las comisiones que lo celebran este fin de semana del 21 al 23. Así, las verbenas que habrá para celebrar la noche de San Juan en Valencia son las de las siguientes fallas:
FALLA GUILLEM DE CASTRO-TRIADA I S. PERE PASCUAL
FALLA ARAS DE ALPUENTE-CASTELL DE POP
FALLA CASAS DE BARCENA
FALLA PLAZA SEGOVIA-AVDA. DR. TOMAS SALA
FALLA MURILLO PALOMAR
FALLA CADIZ-LITERATO AZORÍN
FALLA VILLANUEVA DE CASTELLON-HORTICULTOR
FALLA SAN JUAN BOSCO-DUQUE DE MANDAS
FALLA AVD. PERIS Y VALERO-CUBA
FALLA HUERTO SAN VALERO-AVD. PLATA
FALLA PLAZA DEL ÁNGEL
FALLA ESCALANTE-AMPARO GUILLEM
FALLA MANUEL MELIA I FUSTER-Mª FERNANDA D'OCON
FALLA ÁNGEL DEL ALCÁZAR-J. MAESTRE
FALLA LUIS NAVARRO-REMONTA
FALLA DAROCA-PADRE VIÑAS
FALLA JACINTO BENAVENTE-REINA DOÑA GERMANA
FALLA GRABADOR JORDÁN-ESCULTOR PASTOR
FALLA FRANCISCO CLIMENT-URUGUAY
FALLA SALAMANCA-CONDE DE ALTEA
FALLA CARRERA SANT LLUÍS-AVDA. DR. WASKMAN
FALLA POETAS ANÓNIMOS-REAL DE GANDÍA
FALLA BENIMODO-INGENIERO DICENTA
FALLA TRES CAMINS-PINEDO
FALLA JOSÉ SOTO MICÓ-SÍNDICO MOCHOLÍ
FALLA GUILLEM SOROLLA-RECAREDO
FALLA VIDAL CAÑELLES-SÁNCHEZ COELLO
FALLA SENENT IBAÑEZ - MASSARROJOS
FALLA MENÉNDEZ Y PELAYO-AVDA. CATALUÑA
FALLA LEPANTO-GUILLEM DE CASTRO
FALLA CAMPAMENTO LA YESA
FALLA BOLSERIA TROS-ALT
FALLA CEDRO-EXPLORADOR ANDRES
FALLA PLAÇA MOSSEN MILA
FALLA BARRIO SAN JOSÉ
FALLA FUENCALIENTE-LEBÓN
FALLA MOSEN JOSEP CUENCA-PINEDO
FALLA CÁDIZ LOS CENTELLES
FALLA MONTORTAL TORREFIEL
FALLA JOSEP MARIA BAYARRI- LOS ISIDROS
FALLA DOCTOR ALVARO LÓPEZ- SAN JUAN DE DIOS.
FALLA PLAZA LUIS CANO
FALLA JUAN DE AGUILÓ-AVENIDA GASPAR AGUILAR
FALLA CÁDIZ CURA FEMENIA-PUERTO RICO
FALLA MICER RABASA- POETA MARAGALL
FALLA GUARDACOSTAS MUSICO JARQUE CUALLADO Y ADYACENTES
FALLA EMBARCADERO HISTORIADOR BETI
FALLA PINTOR MAELLA-AVENIDA FRANCIA-MENORCA
FALLA CARTEROS-LITOGRAFO PASCUAL I ABAD
FALLA CIUDAD DE CORDOBA VICENTE TOMAS MARI
FALLA PLAÇA DE LA TENDA
FALLA ALFARA DEL PATRIARCA-PERIODISTA GIL SUMBIELA
FALLA MARIA ROS-MANUEL IRANZO
FALLA CARRETERA ESCRIVA - COOP. SAN FERNANDO
FALLA PLAZA EDUARDO MARQUINA
FALLA PLAZA DEL POBLE SANT ROC DE CARPESA
FALLA L'ALGUER-INGENIERO RAFAEL JANINI
FALLA ALCACER YATOVA
FALLA MENORCA-LUIS BOLINCHES
FALLA AVENIDA DE FRANCIA ALFRED TORAN I OLMOS
FALLA SAN JOSÉ DE PIGNATELLI-DOCTOR PESSET ALEIXANDRE
FALLA CONCHITA PIQUER-MONESTIR DE POBLET
FALLA PLAZA RIO SEGURA-HORNO ALCEDO
FALLA PIO XI-FONTANARES
FALLA GRUP PEIXCADORS
FALLA MAESTRO ARAMBUL-SANZ-CAMPANAR
FALLA PUEBLA DE VALVERDE-II REPUBLICA
FALLA HERNANEZ LAZARO-VALLE DE LA BALLESTERA
FALLA VICENTE SANCHO TELLO CHILE-AVENIDA ARAGON
FALLA PLAZA DOCTOR BERENGUER FERRER
FALLA ALQUERÍAS DE BELLVER-GARBI-FAURA Y ADYACENTES
FALLA VALLE DE LAGUAR - PADRE FERRIS
FALLA ANDRES PILES - SALVADOR TUSET
FALLA MONTESA-DOCTOR MARAÑÓN
FALLA POBLA DEL DUC-BENIPEIXCAR
FALLA JOAQUIN COSTA-CONDE ALTEA
FALLA AVENIDA BURJASSOT - SIERRA DE AGULLEN
FALLA SANTA CRUZ DE TENERIFE
FALLA CAMINO BARCELONA, TRAVESÍA Y CAMINO DE MONCADA
FALLA DOCTOR JUAN JOSÉ DOMINÉ-PORT
FALLA SANTA CRUZ DE TENERIFE
FALLA PINTOR GOYA
FALLA ISAAC PERAL-MÉNDEZ NÚÑEZ
FALLA BENIMODO-INGENIERO DICENTA
FALLA SAN RAFAEL- ANTON MARTIN
FALLA ROSARIO PLAZA CALABUIG
FALLA BARRACA TRAVESÍA IGLESIA DEL ROSARIO
FALLA MARQUÉS DE MONTORTAL-JOSÉ ESTEVE
FALLA CARRERA MALILLA-ISLA CABRERA
FALLA SAN PEDRO VIRGEN VALLIVANA
FALLA MAESTRO RODRIGO-GENERAL AVILÉS
FALLA PASEO ALAMEDA-AVDA. FRANCIA
FALLA PORTAL DE VALLDIGNA-SALINAS
FALLA ESCULTOR GARCIA MAS PUERTO SANTA MARIA
FALLA ANGEL VILLENA-PINTOR SABATER
FALLA BARÓN DE SAN PETRILLO-ENRIQUE NAVARRO
FALLA JOSE MARÍA HARO-POETA MAS Y ROS
FALLA MOSSEN SORELL-CORONA
FALLA PLAÇA SANTA CREU
FALLA JOSÉ BENLLIURE-VICENT GUILLOT
FALLA CALABAZAS EN GALL
FALLA SAN VICENTE MARVÁ
FALLA GRUPO ANTONIO RUEDA