Más de 200 estudiantes de Alfaz deberán ir a clase por las tardes al renunciar el PSOE a un segundo instituto

El candidato del PP para las elecciones municipales en Alfaz del Pi, Juan Ródenas, ha culpado al alcalde socialista, Vicente Arques, del desdoblamiento de las clases en el instituto L'Arabí que obligará a más de 200 alumnos a tener horario de tarde, porque hace 12 años que el exalcalde popular Gabriel Such cedió terreno en El Albir para construir un segundo centro y luego el PSOE abandonó el proyecto al llegar al poder.

Ese otro instituto, a todas luces necesario dado el crecimiento poblacional, «se negoció con la Conselleria en aquel momento como un centro “pionero” en Europa, impulsor de innovación educativa y con proyección en educación internacional», según Ródenas.

Años más tarde, la portavoz del PP Maite Huerta presentó el proyecto a la entonces consellera de Educación, María José Catalá, y «ambas valoraron una iniciativa que tomaba en consideración la singularidad pluricultural y lingüística del pueblo, consensuada con la comunidad educativa: el compromiso era firme y la Generalitat (en manos del PP) hizo suya la propuesta», ha recordado el candidato a la Alcaldía.

Pero el nuevo alcalde, el socialista Vicente Arques, «decidió que no hacía falta otro instituto, y reclamó a la Generalitat la parcela cedida en El Albir, primero con la intención de habilitar sobre ella un vivero de empresas (otra promesa incumplida), y finalmente para venderla y habilitar un parking», ha señalado Ródenas.

Ahora estos estudiantes se verán forzados a cursar estudios en horario vespertino porque las instalaciones se han quedado pequeñas para acoger a todos por las mañanas, con el consiguiente perjuicio para cientos de familias del municipio.

«Y hoy el alcalde, sin ningún rubor, emite un comunicado de prensa diciendo que no está de acuerdo con esa medida», recrimina Ródenas. “Una vez más nos toma por tontos”, declara el candidato a la Alcaldía del PP. “¿Acaso no gobierna el PSOE en Valencia y en Alfaz? ¿Acaso no recuerdan que ellos descartaron la idea de construir un segundo instituto?”

Otro detalle que da una idea de esta masificación en el centro educativo es que se ha tenido que habilitar incluso como aula la biblioteca para poder atender la alta demanda de alumnos, «sin que tampoco se haya hecho nada por ello», añade.

“Empezamos la campaña electoral con la noticia del cierre de las instalaciones de la Fundación Frax, y la acabamos con la confirmación de desdoblamiento en las clases del instituto, a mayor gloria de quienes nos gobiernan, que son lo peor que nos podía pasar”, concluye Ródenas.