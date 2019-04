Política María José Catalá comunica oficialmente a los concejales que no irán en la lista del PP de Valencia La candidata a la alcaldía mantiene un encuentro con los ediles horas antes de que se conozca la candidatura

La decisión era la esperada pero ya es oficial. María José Catalá ha comunicado a los actuales concejales que no formarán parte de la lista del PP a las elecciones municipales del próximo mayo. La candidata a la alcaldía mantuvo un encuentro con ellos en la tarde de este lunes, según señalan fuentes populares, en el que expuso que las circunstancias requerían esta forma de actuar pese a que cuentan con gran experiencia en el consistorio.

Los ediles tenían asumida esta cuestión debido a su situación judicial, todavía pendiente de resolver. Nueve de los diez concejales se encuentran investigados por presunto blanqueo de capitales en una pieza separada del caso Taula. La instrucción dura ya más de tres años y todo apunta a la apertura de juicio oral para los concejales, aunque éstos siguen a la espera de lo que decrete el juez. Los plazos se han ido alargando y finalmente no ha tenido que visualizarse la decisión de éstos respecto a su acta, uno de los momentos más temidos a nivel interno en el partido al haber algunos que hubieran aceptado marcharse pero otros no, pudiendo acabar así como no adscritos.

Superada esta marejada, parece que la intranquilidad y la tensión se han ido rebajando y, aunque los puentes con la dirección regional no han sido del todo reconstruidos, sí se ha llegado a un punto de cierta cordialidad aparente. De hecho, los ediles manifestaron su apoyo explícito a Catalá tras conocerse que sería la candidata.

Mención especial merece Eusebio Monzó. El portavoz del grupo y único concejal no imputado en la causa de blanqueo figura como investigado en otra relativa a los patrocinios del aeropuerto de Castellón. Aunque se valora mucho su trabajo de los últimos años, el problema interno de los populares es que incluirle iría en detrimento del resto de ediles, que tienen una situación judicial idéntica en lo que a la figura del imputado se refiere. Es por ello que Catalá le ha comunicado también que no irá en la lista.

La candidatura completa se conocerá previsiblemente en las próximas horas y se apunta a diversos perfiles de diferentes ámbitos, como el valencianista, el económico o el cultural. También es probable algún guiño al sector de Rita Barberá.