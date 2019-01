Elecciones municipales Maite Huerta no será candidata del PP a la Alcaldía de Alfaz del Pi La concejal seguirá como presidenta local de los populares, pero prefiere «dar un paso al lado» para la renovación

J. L. F.

La presidenta del PP de Alfaz del Pi, Maite Huerta, ha anunciado este lunes que renuncia a ser la candidata a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales, en mayo. Huerta continuará al frente de la agrupación local de los populares y, según ha resaltado, “colaborando al 100% con el partido”.

Asimismo, ha hecho énfasis en que se considera "una mujer de partido, del Partido Popular", y que no quiere aventuras con otras formaciones políticas.

“No me voy de la política, pero considero que se ha cerrado un ciclo. Ocho años en la primera línea son suficientes. Mi situación personal y mi familia requieren más atención en estos momentos y el partido necesita dedicación total, y en estos momentos quizá no pueda dedicarle toda la atención necesaria. Dije que yo venía a la política a vivir la política y no para vivir de la política", ha manifestado la todavía líder de la oposición en el Ayuntamiento alfasino.

Respaldará al alcaldable

La Ejecutiva local elegirá en breve al Comité Electoral que comenzará a trabajar para elegir nuevo candidato y lista electoral. Huerta ya ha anticipado que respaldará a quién sea proclamado.

Además, ha agradecido el trabajo y apoyo de todos los concejales que ha tenido en su grupo en los últimos ocho años y ha recibido el apoyo de la Ejecutiva local, que le ha pedido que continuara siendo la candidata también en esta ocasión, pero Huerta lo tiene claro: “Desde donde me sitúen seguiré apoyando al PP de Alfaz, porque pienso que el trabajo que hemos iniciado hace años tiene que tener una continuidad y una recompensa”. Y seguirá como presidenta local de la formación.

Huerta está convencida de que “el actual alcalde socialista del municipio, Vicente Arques, que está siendo investigado por el juzgado por diversos asuntos, tendrá que dejar su acta próximamente". Y ha destacado que llega a esta situación por el trabajo realizado por el grupo municipal popular en los ocho últimos años para "aclarar la oscura política que los socialistas han impuesto en el municipio, y que tiene que salir a la luz no tardando mucho. La Guardia Civil está haciendo un extraordinario trabajo de investigación en el Ayuntamiento alfasino”.