Guillem Bertomeu: Al cuartito de pensar

Así de gráfico, como he querido titular esta columna, fue la semana pasada el Diputado Joan Baldoví, la pasada semana, en su intervención en el Congreso de los Diputados, donde se votaba la ampliación del estado de alarma por la crisis sanitaria, y económica, del Covid-19. El político de Sueca, apoyaba al Gobierno de Sánchez, pero le mandaba un recado, o se cambiaban las formas de actuar, unidireccionales y verticalistas, o se les mandaba al cuartito de pensar , como si de niños pequeños fuera la cosa.

A los pocos días y sin ninguna explicación seria, salvo nueve palabras como respuesta, frente a un estudio técnico sanitario de más de 230 páginas, como hizo público el President Puig en rueda de prensa, a los que nos han enviado a tal cuartito de pensar han sido a más de tres millones y medio de valencianos. Estoy bastante a la expectativa de cuál va a ser el posicionamiento de Baldoví para la semana próxima, donde Sánchez, volverá a pedir tal ampliación para quince días más. Compromís ya perdió toda una legislatura para sentarse en la mesa de los mayores donde se negocia con el Estado y ahora está volviendo a caer en el error de la irrelevancia .

Es inadmisible que ya con sesenta días de estado de alarma nacional, con comités de expertos anónimos, o sin ellos, sin respuestas técnicas ofrecidas, con cambios en las reglas del juego a la hora de presentar los estudios cada comunidad y con un más que ligero olor a pufo político en las decisiones , los valencianos seguimos privados de una pseudo libertad. Con más que todo el respeto a este desastre sanitario y con todo el dolor por las muertes acaecidas. Si existe un oscurantismo y una opacidad absoluta en esta situación que nos ha tocado de cerca, no me quiero ni imaginar todo lo que mienten y esconden a diario la «panda de los 23» que nos gobiernan.

Imagen del diputado de Más País-Compromis Joan Baldoví en el pleno del Congreso ABC

Uno de los titulares que más me ha horrorizado este fin de semana económicamente hablando es que a fecha de hoy el sector público supera por primera vez el 51% en España en toda la democracia . Con un crecimiento de 10 puntos en el último año. La vaca Estado le va a faltar gente para ordeñarla muy pronto, ningún país desarrollado puede vivir de su administración y una vez superemos esta maldita crisis sanitaria no tenemos nadie sensato al volante para conducir el camino del estropicio económico. Como bien he dicho en otras columnas, en este nuestro diario, el ejemplo lo volverán a dar con su sudor y esfuerzo los emprendedores valientes y la iniciativa privada que se juega sus propios cuartos.

De las crisis, se dice, salen oportunidades. Los valencianos nos hemos agitado como sociedad ante la última, de las innumerables injusticias, que siempre salen de la Villa y Corte. Vamos a sacudirnos de una vez esa imagen de genuflexión que muchas veces nos ofrecen nuestros representantes valencianos en Madrid, que viven como hipnotizados una vez atraviesan la M-30. Exigimos el peso que nos merecemos, nunca hemos sido vasallos de nadie y menos de unos representantes políticos naifs y líquidos, al que solos les siguen arribistas vividores a cambio de un sueldo para donar la cabotà y aplaudir en la trasera de un mitin.

Exigimos las mismas reglas del juego para todos y un reparto de ayudas, los famosos 16.000 millones que ha prometido Sánchez a las autonomías, siguiendo unos criterios coherentes, como viene siendo el poblacional.

Queridos lectores, desearles que pasen lo mejor que puedan otra semana más de pérdida de nuestra libertad y, por favor, cuídense y sean responsables.