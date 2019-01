Cultura La Fundación Blasco Ibáñez reclamará en los tribunales al Ayuntamiento de Valencia el legado del escritor La entidad y el Consistorio no han renovado la colaboración tras mantener Joan Ribó que el fondo del escritor es de «propiedad municipal»

La Fundación Blasco Ibáñez acudirá a los tribunales para reclamar al Ayuntamiento de Valencia el legado del escritor en el caso de que, como ya ha confirmado el alcalde Joan Ribó, no se acepte la devolución de los fondos en propiedad del Consistorio. El patronato

Así lo ha confirmado el secretario de la entidad, Ángel López, que ha informado de que el patronato ha acordado por unanimidad esta acción y ha manifestado que no se dan "las circunstancias necesarias" para renovar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y la Fundación, cuyo vencimiento estaba fijada para el 31 de diciembre de 2018.

La Fundación ha argumentado que no se dan las condiciones para renovar el convenio, firmado para el periodo 2012-2017 y prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2018, mientras el consistorio ha esgrimido que no puede devolver esos fondos, que la institución reclama como propios, porque son de propiedad municipal.

López ha señalado que la reunión de este miércoles se ha mantenido "sin sorpresas" ni "voces discordantes" y ha explicado que el convenio establece, de forma textual, que "finalizada y no prorrogada" su vigencia, "se deberá restituir y hacer entrega a la Fundación de la totalidad de los bienes depositados en virtud de este convenio, en un plazo no superior a noventa días".

Asimismo, se ha referido a la nieta del escritor valenciano, Gloria Llorca Blasco-Ibáñez, ya que "siempre exigió que el fondo documental no estuviera repartido", sino que recayera en un único propietario.

El legado que la Fundación reclama al Ayuntamiento de València, ahora que ha vencido el convenio, son los materiales del fondo museográfico, bibliográfico, documental y fotográfico del escritor.

El secretario de la Fundación ha detallado que tras solicitar la devolución de estos fondos comenzarán a buscar una institución de primer orden que reúna las condiciones necesarias para depositarlos en las mejores condiciones de conservación, con el objetivo de que se permita su consulta y acceso a los investigadores.

Además, han propuesto establecer contactos con la Generalitat, Les Corts y la Diputación de Valencia para informar de esta situación.

Horas antes de esta reunión, el alcalde ha asegurado: "La Fundación plantea un objetivo que no es posible, que devolvamos una serie de documentación de Blasco Ibáñez que en su momento fue entregada al Ayuntamiento", algo que "ni el alcalde ni nadie del Ayuntamiento puede dar a alguien algo que es de propiedad municipal" porque eso "sería prevaricar".

"No voy a recurrir al dicho 'santa Rita, lo que se da no se quita' pero es muy claro que cuando se hace una cesión y se cumplen todas las coordenadas, no se puede echa a atrás y nosotros no podemos echarlo atrás. El único que podría hacerlo es un juez, ninguno más", según Ribó.