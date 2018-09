Facebook «¿Mami, qué hacen esas figuras?»: la pregunta viral de una niña sobre la exposición de sexo en Valencia La reflexión de una madre tras toparse con la muestra cuando iba con su hija de siete años abrió el debate en las redes sociales

¿Mami, que están haciendo esas figuras? Y alguna otra pregunta me ha hecho que por cierto pudor no voy a contar...». Una madre ha conseguido que su reflexión en Facebook sobre la exposición de figuras con contenido sexual explícito en la Marina de Valencia se haya viralizado en las redes sociales.

Elena Martos es una profesora valenciana que se topó con las obras de Antoni Miró, que recrean en plena calle masturbaciones, felaciones y penetraciones anales, el pasado domingo, el mismo día que se expusieron por primera vez al público. Entonces todavía no se había hecho eco ningún medio de comunicación. De hecho, las planchas suponen la avanzadilla de una muestra retrospectiva del escultor alcoyano que no se inaugurará de forma oficial hasta el próximo martes.

Posteriormente, la exposición impulsada por la Presidencia de la Generalitat ha protagonizado portadas y ha acaparado minutos en los informativos y las tertulias de radio y televisión de toda España. La controversia, de hecho, ha traspadado fronteras y agencias internacionales como AFP han dado cobertura al debate abierto sobre la muestra y, especialmente, si está puede vulnerar la Ley del Menor, conforme han denunciado entidades como el Foro de la Familia.

Elena Martos publicó su reflexión el mismo domingo. Esta madre valenciana narraba cómo «esta mañana paseando con mi hija de siete años por el puerto, se para y me pregunta: ¿Mami, que están haciendo esas figuras? Y alguna otra pregunta me ha hecho que por cierto pudor no voy a contar...». «Es entonces -continúa el post- cuando me he parado a observar con detenimiento la nueva exposición artística que acaba de aterrizar en nuestra ciudad, en nuestro espacio público,. por el que paseamos muchas familias con nuestros menores. ¿De verdad es necesario ésto? Juzquen ustedes mismos».

Esta madre acompañaba su reflexión en voz alta con ocho imágenes de la muestra y lograba que su mensaje se viralizara. Cinco días después, las obras de Antoni Miró continúan en mismo lugar de la Marina, uno de los espacios más concurridos por las familias valencianas y los turistas que visitan la ciudad.

"Siempre hay personas malpensadas que se aferran a ideas muy extrañas y antediluvianas", ha dicho Miró, que ha agregado que este tipo de polémicas son cíclicas "y de tanto en tanto suelen pasar". https://t.co/LOdB4jUujE — Antoni Miró (@antonimiro) 18 de septiembre de 2018

El artista ha defendido que sus esculturas -que habían permanecido una década en el taller tras haber protagonizado otra controversia similar en Jávea- «solo molestan a algún padre que está atrasado».

El Consorcio que dirige la Marina, formado por el Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia no tiene intención de trasladar las obras a un espacio cerrado, en el que las familias pueda decidir si entran con sus hijos, conforme han reclamado distintas entidades, a la espera de que se produzca la inauguración oficial, prevista para el próximo 25 de septiembre.