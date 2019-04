Política El exportavoz de Ciudadanos en Elche presentará una denuncia porque le suplantan en redes sociales El concejal se fue de la formación naranja hace unos días por la presión de un senador para imponer a su hija de candidata

El hasta hace unos días concejal y portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en Elche, David Caballero, que junto al también edil Juan Antonio Sempere abandonaron la formación por las presiones de un senador del partido para imponer como candidata a su hija, Eva Crisol, ha denunciado que le han suplantado en internet usando su imagen sin autorización.

Caballero ha anunciado acciones legales por "usurpación de identidad" tras detectar la creación de diversos perfiles falsos suyos en redes sociales en los que también se utiliza el logotipo del partido Contigo Elche.

Así lo ha indicado después de anunciar un acuerdo con el partido 'Contigo Somos Democracia' para crear esta formación en Elche y posteriormente celebrar unas primarias para elegir al candidato a la alcaldía, donde se presentará Caballero.

Junto a él también se marcha el exconcejal y exportavoz adjunto de Cs, Juan Antonio Sempere.

Conservan el acta

Caballero y Sempere anunciaron la pasada semana su baja de la formación naranja ante la "desconfianza" en la dirección provincial por actitudes "deshonestas", aunque continuarán como concejales no adscritos lo que queda de legislatura.

Los hasta ahora portavoces de Cs en Elche han comunicado su decisión al secretario municipal con la intención de que se les asigne un despacho y una nueva ubicación de cara al pleno.

Uno de los motivos de su marcha ha sido la apertura de un expediente disciplinario por el Comité de Garantías de Cs, tras la denuncia de la tercera concejal de la formación, Eva Crisol, por una supuesta irregularidad en el pago de publicidad que no contaba con el permiso del partido, algo que, según Caballero, no es cierto y no hay pruebas de eso.

Sobre esta crisis local, la candidata de Ciudadanos al Congreso por Alicante, Marta Martín, ha opinado: “Esto no es un proyecto personalista y en Elche hay mujeres y hombres sobradamente capacitados para sacar adelante este proyecto político, frente a los intereses particulares”.