Los exjugadores del Levante niegan el amaño y justifican la parálisis de sus cuentas tras el partido

Juicio Levante-Zaragoza

La plantilla del Levante UD ha negado ante el juez que los jugadores o la directiva del Real Zaragoza les hicieran algún tipo de ofrecimiento para amañar el encuentro que disputaron ambos equipos en la última jornada de Liga de la temporada 2010/2011, en la que el conjunto aragonés se jugaba la permanencia en la primera categoría.

En la cuarta jornada del juicio que se celebra en la Ciudad de la Justicia de Valencia por ese posible delito de corrupción, en detrimento del Deportivo de La Coruña que si descendió a Segunda, los exjugadores del club valenciano han asegurado que tampoco se produjeron conversaciones en los vestuarios para no «atacar» al Zaragoza y posibilitarles las jugadas.

«Nunca hubo esa posibilidad», ha manifestado Miguel Pallardó. «Si el partido dura 10 minutos más, lo empatamos o, incluso, lo podemos ganar», ha destacado el futbolista, en ese momento cedido por el Getafe al Levante, por lo que «tenía interés en ganar» para asegurarse la permanencia en Primera, ya que el conjunto madrileño también estaba en la cuerda floja.

La Agencia Tributaria manifiesta en un informe aportado a la causa que Pallardó solo hizo dos extracciones de 300 euros desde mayo hasta septiembre, que contrastan con los 18.000 que sacó durante los cinco meses anteriores al encuentro que se investiga. El excomponente del equipo granota ha alegado que en junio se casó y le dieron los regalos de la boda en efectivo, durante «la pretemporada no gastamos nada» y «en agosto voy tirando de tarjeta».

El documento señala que abonó 20.000 euros para pagar a la empresa que le organizó el evento, pero ha matizado que lo hizo con la ayuda de su padre y su suegro, ya que no tocó nada de la cuenta bancaria especial para la boda, en la que recibió 11.395 euros. Además, el fiscal le ha cuestionado sobre la procedencia de los 6.000 con los que pagó la reparación de su coche, aunque el interrogado ha asegurado no recordar como abordó ese gasto.

«Es ridículo»

Sin embargo, el que más irritado se han mostrado ante el tribunal a cuenta de los datos de Hacienda ha sido uno de los porteros del equipo granota en aquella época, Manolo Reina, que no ha querido contestar a las preguntas del fiscal. Reina ha aseverado que no entiende «de qué manera podía influir desde el banquillo» en un partido que no jugó. Asimismo, ha calificado de «falso» el descenso de extracciones de dinero después de ese encuentro y considera «ridículo» que se le cuestione por una diferencia de 1.500 euros entre los movimientos que se realizaron los cinco meses anteriores y los cinco posteriores al partido, cuando en esa época cobraba 400.000 al año.

El entonces delantero Wellington da Silva ha manifestado que redujo el uso de la tarjeta un 80% respecto a antes del encuentro porque el período analizado coincide con sus vacaciones en Brasil, donde tiene cuentas bancarias. Da Silva -que disparó al palo en el tramo final- ha sostenido que tiró «para meter gol, no iba a tirar para afuera».

Javi Venta, entrando a los juzgados - MIKEL PONCE

«Fue un partido normal, con mucha intensidad. Bastante duro, con muchas tarjetas, según Rubén Suárez, en el punto de mira por las transferencias que hizo a su padre en enero de 2012 por valor de 14.500 euros y que este le devolvió con ingresos en efectivo, sin poder explicar porqué no utilizó el método original.

Más le ha costado a Javi Venta explicar una «ampliación de capital» en una de sus sociedades después de aquel 21 de mayo y de no sacar dinero en efectivo desde abril hasta octubre. Venta ha afirmado que en esa época del año hizo más uso de las tarjetas.

Versiones que se asemejan a la que dio el exjugador levantinista Xavi Torres este jueves al ser cuestionado sobre el informe de la Agencia Tributaria que destaca que estuvo 72 días sin sacar dinero de su cuenta tras el partido con el Zaragoza. El deportista alegó que en ese momento vivía en casa de sus padres y en los meses siguientes al final de temporada, con el verano de por medio, «se suele gastar menos dinero». «Son las fiestas de mi pueblo, estamos diez días comiendo y cenando en la peña», añadió.

Los exjugadores del Zaragoza que han dado este viernes su versión ante el juez han seguido el camino marcado por los excomponentes de la plantilla en la sesión anterior al negar haber recibido primas en efectivo como sostiene el club. Algo «completamente falso» para Lafita y Leo Franco, portero del equipo aragonés durante cuatro temporadas. Ikechukwu Uche ha explicado que el 20 de mayo, un día antes del partido, extrajo de su cuenta 5.000 euros «para sus cosas» y que un último encuentro de temporada muy disputado. «No vi nada más allá», ha zanzajo.

Leo Franco, durante la primera sesión del juicio - MIKEL PONCE

La vista se reanudará el lunes con los interrogatorios a los últimos acusados y a partir de ahí se intentará avanzar con las comparecencias de los testigos, citados inicialmente a partir del 19 de septiembre. Entre ellos, el presidente de la Liga Profesional de Fútbol, Javier Tebas, quien interpuso la denuncia que dio pie a la causa.

Los acusados

El Zaragoza está acusado como persona jurídica -no así el Levante- al igual que su expresidente, Agapito Iglesias, dos exdirectivos, Francisco Checa y Javier Porquera, su exentrenador Javier Aguirre y el exdirector deportivo Antonio Prieto.

Los jugadores y exjugadores acusados son, por parte de aquella plantilla del Zaragoza, Maurizio Lanzaro, Toni Doblas, Paulo da Silva, Ander Herrera, Gabi Fernández, Jorge López, Braulio, Ponzio, Carlos Diogo, Ivan Obradovic, Adam Pinter, Javier Paredes, Leo Franco, Jarosik, Ikechukwu Uche, Lafita, Nicolás Bertolo y Said Boutahar.

De los que formaban parte del Levante, son Miguel Pallardó, Gustavo Munúa, Rafael Jordá, Sergio Ballesteros, Juanfran García, Javi Venta, Rubén Suárez, Xavi Torres, Wellington da Silva, Jefferson Montero, Robusté, Manuel Reina, Caicedo, Cristian Stuani, Vicente Iborra, Héctor Rodas, Xisco Muñoz y David Cerrajería.

Las penas

El fiscal solicita para los exdirectivos del club, dos años de prisión y nueve meses de multa con una cuota diaria de 50 euros. Para cada uno de los 36 futbolistas procesados se plantean penas de dos años de cárcel y seis de inhabilitación para la práctica profesional del deporte. La Liga eleva la petición hasta los cuatro años de prisión, la condena máxima prevista para delitos de corrupción deportiva.