De la ética y de la vergüenza

Para desdicha de la deteriorada imagen de nuestra tierra, este viernes han iniciado su andadura dos nuevas comisiones de investigación en Les Corts. Nadie habrá dudado que el motivo de investigación es la “presunta” falta de ética en la financiación de algunos partidos políticos. Por un lado se volverá a investigar al siempre protagonista PP y por otro a los nuevos invitados, PSPV y Compromís.

Durante muchos años algunos políticos valencianos han pensado que el dinero público era infinito y se reproducía por generación espontánea, como las moscas en la carne putrefacta. Nunca se plantearon que, quizás, a miles de familias les costaba llegar a fin de mes porque estaban llenando esa caja pública que ellos derrochaban sin rubor ni remordimiento.

El hartazgo con los casos de corrupción se mezcla con la fatiga y la frustración, porque la lentitud de la justicia y el aparente escaso interés político en atajar este grave problema hacen que la sensación mayoritaria sea que los presuntos y las presuntas sinvergüenzas tienen impunidad. No nos extrañemos si la noticia del inicio de estas comisiones de investigación no despierta apenas interés entre nuestros amigos o vecinos.

No gozan de gran reputación este tipo de comisiones y con razón. Pocos resultados y demasiados circos mediáticos las envuelven. Payasadas y egos incontrolados que buscan el protagonismo personal y el titular periodístico han apartado el verdadero objetivo para el que se constituyeron estas comisiones. Políticos depurando responsabilidades a otros políticos no es un argumento creíble, por desgracia, para la ciudadanía. Pero no debe de ser motivo para abandonarlas sino un estímulo para mejorarlas y hacerlas útiles.

Los órganos de control y prevención contra la corrupción está claro que no funcionan como deberían y la consecuencia de esto es que los valencianos tienen la percepción de que existe una corrupción sistémica en nuestra política, por lo que tenemos que doblar, triplicar o cuadriplicar los esfuerzos para hacerlos mucho más eficaces.

Las comisiones de investigación parlamentarias no meterán a nadie en la cárcel ni nos devolverán el dinero que pudieron robar o despilfarrar, pero sí deben de conseguir devolvernos la vergüenza. Estoy cansado de ver cómo la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción se usan simplemente como bonitos adornos electorales cuando hace años que deberían de ser una realidad. Ya está bien de que la vieja política mire para otro lado cuando hablamos de corrupción.