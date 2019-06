Valencia Diez maratones en diez días seguidos por la lucha contra el alzhéimer El deportista y dietista David Lara quiere dar visibilidad a la enfermedad con un reto que recaudará fondos para una asociación de afectados

Diez maratones en diez días consecutivos para dar visibilidad al alzhéimer. Este es el reto del entrenador y dietista valenciano David Lara, experto en maratones, que se enfrentará del 21 al 30 de junio por la comarca del Camp del Turia y el trail de Bronchales, a su reto más complicado. Los 42 kilómetros de las diez carreras en los diez días consecutivos tienen el fin de visibilizar el alzhéimer, una iniciativa benéfica a favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia (AFAV), aunque Lara recalca que la gesta que llevará a cabo no es difícil: "Lo difícil es luchar por recordar quién es tu hija".

"Yo lucho por correr, lo tengo fácil. Lo difícil para ellos es recordar. Lo veo más fácil que cualquier persona que lucha día a día por recordar quién es su hija", insiste.

David Lara se dedica como profesión y estilo de vida al deporte y la vida saludable, es entrenador y dietista, pero siempre está buscando nuevos retos y una motivación para conseguirlos. El último fue realizar siete maratones en siete días consecutivos y ahora sumará tres etapas más, dando pasos para recaudar fondos y colaborar con la asociación de alzheimer, que conoce de cerca.

De hecho, según ha explicado a Europa Press, la abuela de su mujer padece esta enfermedad y esto supone una motivación extra para él, al igual que el reciente nacimiento de su hijo, Lucas, a quien quiere contar cuando sea más mayor "las locuras que hace su padre". "No somos conscientes de la palabra hasta que no vas y compruebas lo grave que es. Quiero que la gente aprenda realmente el significado de la palabra alzhéimer y tratar de ayudar a quienes trabajan con los enfermos porque los gastos de personal, terapias o maquinaria son altos y hay que poner el granito de arena", ha subrayado.

"Tenía en mente hacerlo y por ayudar a alguien, surgió el reto", resume, para definirse como "un motivado de la vida", con afán de un intento de superación continuo y buscando ayudar. Para prepararlo, lleva entrenando específicamente tres meses, pero precisa: "Aprendí a andar y prácticamente a correr al mismo tiempo y hacía atletismo desde los seis años".

Rutina y recuperación

En estos tres meses ha tratado, sobre todo, de intentar evitar el asfalto y correr por la montaña "para no sobrecargar y mejorar resistencia y tener más capacidad". No obstante, quiere precisar que es "humano" pero esto es un reto que "no recomendaría a nadie".

Lara irá acompañado en alguna de las etapas con miembros de su club y su hermano, en bicicleta, le proporcionará asistencia. Calcula que estará cuatro a cinco horas corriendo diariamente, según se vaya acumulando la fatiga y luego se acabará como "buenamente se pueda". Para recuperar después de cada etapa, tomará bastantes hidratos de carbono, fruta, legumbres, frutos secos, y batido de frutas.

La idea es madrugar y empezar sobre las 6.00 horas, acabar sin el sol de mediodía y haya tiempo suficiente recuperar. "Igual corro alguna etapa de noche, no lo descarto", ha indicado.

Con epicentro en San Antonio de Benagéber, las diez jornadas arrancarán el 21 de junio --todas con ida y vuelta-- a Benaguacil; Llíria; Pedralba; Casinos; València; Náquera; Riba-roja; Olocau; ocho vueltas a la localidad de San Antonio de Benagéber y el 30 el trail Maratón Bronchales.

Contribución con compra de km

AFAV ha puesto en marcha una iniciativa solidaria paralela a través de la plataforma Gofundme ( https://www.gofundme.com/10-x-10maraton) por la que quien lo desee podrá comprar kilómetros "de recuerdos" y colaborar en la mejora de la calidad de vida de las personas con alzhéimer y de sus familiares, según ha explicado la entidad.

El 29 de junio, tras el penúltimo maratón, el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber ofrecerá un reconocimiento a David Lara en la plaza del pueblo, donde se ubicarán unas carpas con merchandising de AFAV, compañeros del Club Running SAB, y avituallamiento para los corredores.

Posteriormente, el alcalde de la localidad, Enrique Santafosta, y la presidenta de AFAV, Ana Maria Ruiz, harán el agradecimiento al corredor y darán ánimos para el último maratón y cierre de esta aventura en el Trail de Bronchales.

Según fuentes de la asociación, habrá dos carpas, una con información y otra con agua, fruta y avituallamiento. En esta ocasión, David dará cuatro vueltas al pueblo, a las que se puede unir quien quiera para "hacer mayor la fiesta". La aspiración de la entidad es reunir 1.000 euros, y necesitan un "empujón", ya que a mediados de mes llevaban más de 300 recaudados.