Detienen a una concejal socialista de Onteniente tras desaparecer un cheque de la Cruz Roja

La concejal socialista Virtudes Guillem, encargada del área de Seguridad Ciudadana de Onteniente (Valencia), ha sido detenida tras denunciar la Cruz Roja la "desaparición" de un cheque de sus instalaciones en ese municipio valenciano, aunque la edil ha asegurado a EFE que todo se debe a una "confusión con la numeración de un talón".

Fuentes de la organización humanitaria han informado a EFE de que el pasado 20 de agosto presentaron una denuncia ante Fiscalía tras detectar la "desaparición" de un cheque, cuyo importe no han precisado.

Tras la denuncia, los hechos están siendo investigados por la Policía Nacional y la Fiscalía, y Cruz Roja ha iniciado una investigación interna para esclarecer lo sucedido, siguiendo los procedimientos internos.

"Mientras no tengamos todos los datos del asunto, Cruz Roja no va a confirmar ni desmentir nombres de ninguna persona. Por protección de datos personales y para no entorpecer la investigación no vamos a facilitar datos de ninguna persona", ha indicado la entidad.

Por su parte, fuentes policiales han informado a EFE de que el pasado miércoles, y tras la presentación de una denuncia, detuvieron en Onteniente a una mujer por el cobro de un cheque que supuestamente había hurtado y fue puesta en libertad tras acudir a Comisaría.

No le correspondía a ella cobrarlo

La detenida fue acusada de un delito de hurto, según las fuentes, que han precisado que el cheque no estaba falsificado pero no le correspondía a ella cobrarlo.

El diario Las Provincias adelanta este martes la detención de la edil e informa de que esta dijo que cobró un cheque para darle el dinero a un jardinero que trabaja en las instalaciones.

Virtudes Guillem, que actualmente es voluntaria de Cruz Roja, organización que presidió durante dieciséis años en Onteniente, ha asegurado a EFE que se trata de una "confusión con la numeración de un talón que no apuntaron bien y denunciaron la desaparición de uno cuando era el otro".

"Cruz Roja es muy transparente con el dinero que recauda y cualquier cosa que no ve clara tiene todo el derecho a denunciarlo porque no es nuestro dinero", ha indicado Guillem, quien ha agregado que están averiguando con la organización humanitaria lo que pasó "para aclarar el tema".

Ha explicado que la Policía le llamó tras la denuncia aunque no prestó declaración por consejo de su abogado ya que, ha dicho, "me pareció surrealista porque con quien tenía que hablar era con Cruz Roja", y fue puesta en libertad veinte minutos después.

«Demostrar transparencia»

"Tengo que aclarar lo que pasó con Cruz Roja porque el protocolo de la entidad cuando salta una cosa así se tiene que poner en marcha. Ante todo, hay que demostrar transparencia y que somos honrados", ha dicho.

Cruz Roja "es para mí como mi segunda casa, llevo 30 años colaborando ininterrumpidamente con ella pero si no hubiera sido una persona pública no se hubiera enterado nadie", ha dicho.

Desde el Ayuntamiento han señalado a EFE que lo ocurrido "tiene todo el aspecto de un malentendido" y suponen "que está en vías de solución", y han pedido "cautela" a la espera de ver cómo se soluciona el tema.

El edil de Compromís Vicent Xavier Vila ha pedido también "prudencia" y ha indicado que si se confirman los hechos "la consecuencia lógica sería la dimisión de la concejala". "Entonces, y no antes, pediremos cuando corresponda la asunción de responsabilidades políticas", ha añadido Vila en un comunicado.

"Como ya hicimos en el caso Alquería con la investigación del alcalde socialista de la ciudad (Jorge Rodríguez), queremos reiterar nuestro compromiso por la decencia política, la regeneración democrática y el combate contra la corrupción", según el concejal.