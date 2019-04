Valencia Detectan reventa de entradas de hasta el doble del precio original en los Conciertos de Viveros La Unión de Consumidores alerta de los riesgos de la compra en páginas no oficiales para el evento celebrado en julio

La Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana ha detectado la “reventa” de entradas para los Conciertos de Viveros que organiza el próximo mes de julio el Ayuntamiento de Valencia en páginas no oficiales como www.viagogo.es y www.stuthub.es. Estas páginas web se dedican a la compra-venta de entradas a espectáculos musicales y deportivos y están ofreciendo entradas para los mismos conciertos de Viveros a precios que actualmente ya están duplicando el precio al que pueden adquirirlas si se accede a la página oficial www.concertsdevivers.com (Concierto de David Bisbal: página oficial 41,80€ en viagogo 78€).

La venta de entradas de los conciertos de Viveros se realiza de forma oficial a través de la página web www.concertsdevivers.com, con precios que oscilan desde los 13€ a los 55€ dependiendo del concierto, más el 10% en concepto de gastos de gestión, lo que supondría un coste total entre 14,3€ a 60,5€. Sin embargo, la Unión de Consumidores de Valencia ha detectado que si estas entradas a conciertos se adquieren a través de www.viagogo.es y www.stuthub.es los precios oscilan entre los 27,95€ a los 73,54€, más el 20% o incluso el 45% en concepto de gastos de gestión y tasas, lo que podría suponer un coste total entre 33€ a 107€.

El motivo de este alarmante incremento de precio se debe a que estas plataformas alternativas no mantiene un acuerdo de colaboración con la entidad organizadora de los conciertos de Viveros para la gestión de venta de entradas, sino que ofrece las entradas que terceras personas ya han adquirido a través de la página oficial y posteriormente “revende “dichas entradas a precios muy superiores y además añaden elevadas tasas, y gastos de gestión.

En este sentido, la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y la propia empresa organizadora coinciden en recomendar no adquirir entradas a través de estas páginas web ya que son muchísimo más caras, y no ofrecen una mínima seguridad al comprador de que se trate de una entrada oficial o que no vaya a tener incidencias o problemas en el acceso al evento. Aunque parece ilógico que los compradores paguen un precio mucho más elevado por unas entradas si las pueden adquirir en el sitio oficial y a un precio mucho más reducido, lo cierto es que en los buscadores de internet es la página de viagogo la que aparece mejor posicionada, al pagar por esta ubicación, y por lo que es probable que los usuarios accedan a estas páginas sin tener el suficiente conocimiento de cómo funcionan. Cuando el consumidor accede a la compra de una entrada a través de estas páginas web, recibe mensajes muy persuasivos al objeto de presionar al consumidor para que las adquiera. A esto hay que añadir que hasta casi el final del proceso de compra al consumidor no le indican el precio total de la entrada, incluyendo gastos de gestión, tasas y demás impuestos que aplican en estas webs.

Otra riesgo que deben asumir los consumidores que adquieran las entradas a través de estas plataformas, es que en caso de incidencias del evento en los que proceda la devolución del dinero de la entrada, sólo se les reintegrará el precio oficial y no el que hayan abonado por haberlas comprado en páginas web que no tienen convenios con la empresa organizadora del evento para vender entradas, con el consiguiente perjuicio económico.

En opinión de la Unión de Consumidores de Valencia este encarecimiento del precio de las entradas provoca un considerable perjuicio económico a la Administración y a la ciudadanía en general, ya que el coste de los conciertos está sufragado en parte, mediante dinero público, al objeto de promocionar un evento cultural y facilitar el acceso a la ciudadanía a dichas actividades a un precio más asequible. En cambio, tanto las personas o empresas que revenden las entradas así como las mismas plataformas que permiten esa actividad, se están aprovechando económicamente de los recursos y actividades de la Administración, así como del esfuerzo de los artistas que participan en los eventos.

Por último, Vicente Inglada, Secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana recomienda a todos los consumidores que adquieran siempre las entradas a cualquier evento en páginas web oficiales o autorizadas por los organizadores de dichos eventos.