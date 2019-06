Energía Desarrollan un sistema de electrolisis capaz de obtener hidrógeno a presión de manera más eficiente El trabajo ha sido publicado en la revista Nature Materials, y tiene aplicación tanto en el sector del transporte como en el de la producción de químicos

Un equipo internacional, en el que participan investigadores del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de València, ha desarrollado un sistema de electrolisis basado en materiales iónicoscon una alta capacidad electrocatalítica y conducción triple (protones, iones oxígeno y huecos electrónicos), que mejora el carácter estacional e intermitente que tienen las energías renovables. La electrolisis permite producir hidrógeno a partir del agua, lo que supone una fuente de almacenamiento de energía renovable a gran escala. El estudio se publica en la revista Nature Materials.

Como explica el investigador del CSIC José Manuel Serra, que trabaja en el Instituto de Tecnología Química, “estos electrodos permiten disociar el agua a temperaturas en el rango de 450 °C a 600 °C, produciendo O2 y protones, que se recombinan para dar hidrógeno puro a presión. Permite transformar la electricidad en hidrógeno a presión y este se puede utilizar para almacenar la energía de manera segura y con viabilidad económica. Nuestro sistema permitirá alcanzar eficiencias energéticas por encima de los que existen en la actualidad”.

“El transporte basado en hidrógeno de electrólisis tiene la ventaja de que produce una huella de CO2 muy baja respecto a los vehículos eléctricos, dada la eficiencia en la producción, la infraestructura existente, la capacidad de almacenamiento y la recarga inmediata”, añada Serra. El estudio destaca también cómo el hidrógeno de electrólisis se puede emplear como base para la producción de productos químicos (hidrocarburos, plásticos, medicinas, etc.) no basada en recursos fósiles (petróleo, carbón, gas natural). Precisamente, en esta tecnología se basa eCOCO2, un proyecto europeo coordinado por el propio Serra.

Los investigadores destacan que su hallazgo es un paso más para la transición energética de bajo impacto de carbono, ya que facilita el uso y control de la electricidad renovable a través del almacenamiento eficiente de energía en forma de hidrógeno. “De este modo, se conseguirá un transporte prácticamente sin emisiones de CO2 y que la industria química no dependa de recursos fósiles”, concluye el científico del CSIC.

El proyecto se ha realizado en el marco de los proyectos europeos de Horizonte 2020: ELECTRA (Electricity driven Low Energy and Chemical input Technology foR Accelerated bioremediation) y GAMER (Game changer in high temperatura steam electrolysers with novel tubular cells and stacks geometry for pressurized hydrogen production).