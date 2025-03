Cuarto webinar de Aquae STEM: la importancia de cuidar el agua para garantizar el futuro del planeta

El cuarto webinar científico organizado este año por la Fundación de Hidraqua, Fundación AQUAE, como parte de su programa educativo AquaeSTEM, ha contado con la oceanógrafa Clara Rovira , responsable de Biodiversidad del Grupo Agbar y la ambientalista Lorena González , Jefa de planta ETAP de Aguas de Avilés. En esta ocasión, la charla se ha centrado en el funcionamiento del ciclo urbano del agua y en la importancia de cuidar este recurso para garantizar un futuro biodiverso y saludable en nuestro planeta.

A través de sus experiencias y de su compromiso con el agua y el medio ambiente, ambas ponentes han explicado a las alumnas de Primaria el funcionamiento actual de las instalaciones hídricas, lugares donde no solo se mejora la calidad del agua, sino que favorecen la naturaleza y biodiversidad del entorno. «Adaptamos las instalaciones para que sean lugares naturalizados , lugares donde muchas aves, anfibios, erizos, mariposas, abejas, murciélagos… encuentren un lugar ideal para vivir, descansar, alimentarse e incluso criar. En eso consiste mi trabajo», señala Clara Rovira.

Detrás del gesto de abrir un grifo y ver salir el agua, hay mucho trabajo y dedicación constantes. «Cada día captamos agua bruta de diferentes puntos, ríos, canales, y manantiales, y mediante una serie de procesos físicos y químicos, la transformamos en agua potable», explica Lorena González, responsable de coordinar un equipo de ocho personas (todos hombres salvo ella).

Apasionadas por su trabajo, estás dos profesionales han animado a las estudiantes a plantearse estudios y profesiones de tipo científico y técnico , a creer en sí mismas y no tener miedo a enfrentarse a retos tanto en sus estudios como en su futuro en el mundo laboral o tener una vocación definida en principio no debe desesperarnos. «Yo no la tenía hasta después de finalizar mis estudios, y hoy día estoy haciendo lo que me apasiona. Tardé, pero al final la encontré», apunta Lorena.

La charla de Lorena González y Clara Rovira ha estado dirigida a más de 700 alumnas, acompañadas de sus profesores y compañeros, de 2º a 6º de Primaria de 20 de los 51 colegios españoles, que participan en el programa educativo AquaeSTEM. En la Comunitat Valenciana son cerca de 500 las escolares de Alicante, Torrent, Orihuela, Elche y Crevillent que participan en este programa destinado a avivar las vocaciones científicas entre las niñas de educación Primaria e incrementar la presencia femenina en las disciplinas STEM.

El webinar ha logrado despertar la conciencia medioambiental de las jóvenes estudiantes y les ha transmitido la importancia de implicarse como ciudadanas y como futuras profesionales de la Ciencia para garantizar el futuro del agua y mejorar la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos, que son de los más amenazados del planeta. En definitiva, Rovira y González han animado a las alumnas de Primaria del programa Aquae STEM a desarrollar sus capacidades en el ámbito científico.