Economía El consejo del puerto de Valencia aprueba seguir con la ampliación norte con el voto en contra de Ribó El considera necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental

ABC @ABC_CValenciana VALENCIA Actualizado: 27/09/2019 13:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia ha aprobado elegir la única propuesta presentada a concurso público para la construcción de la ampliación norte del Puerto de Valencia con el único voto en contra del alcalde de la ciudad, Joan Ribó.

Así lo ha anunciado Ribó en declaraciones a los medios a su salida de esta reunión. El alcalde ha justificado su decisión en que considera necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), basándose en un informe de los servicios jurídicos del consistorio que así lo recomienda.

Según ha detallado el primer edil, esta DIA sería necesaria ya que "aumentan los volúmenes de dragado, hay un efecto paisajístico sobre la zona norte y hay un indudable impacto de movilidad, y sobre las condiciones de calidad de la atmósfera", ya que "se duplica prácticamente el número de TEUs y, si no se arregla, se duplica el número de camiones".

No obstante, ha incidido en que el consistorio "no dice que vaya a haber impacto, sino que se haga un estudio para que se determinen los posibles impactos". Asimismo, ha manifestado que "el Ayuntamiento no quiere hacer que se pare esta ampliación, sino que se haga bien".

En la misma línea, la vicepresidenta y portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, ha defendido este viernes que la ampliación norte del puerto de València debe tener en cuenta "todas las afecciones que podrían producirse" a nivel medioambiental y ha garantizado que el Consell trabaja para "buscar el equilibrio entre la actividad económica y la sostenibilidad".