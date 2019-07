Tribunales Condenan a un hombre a 22 años por matar a la hija de su vecina de 68 puñaladas en Alicante Los hechos se produjeron en 2018, en el rellano de un edificio, cuando el agresor se avalanzó «de manera sorpresiva» sobre la mujer

Un hombre ha sido condenado a 22 años de cárcel por asesinar a la hija de su vecina, a la que asestó hasta 68 puñaladas. La magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado de la Audiencia de Alicante también ha condenado al padre del agresor, en este caso, por un delito de amenazas a la pena de 15 meses de prisión y a no acercarse a menos de 500 metros de los familiares de la víctima ni a comunicarse con ellos durante cuatro años.

La condena, impuesta tras el veredicto de culpabilidad dictado por el jurado, contempla las agravantes de alevosía y ensañamiento, y le impone, además, la prohibición de acercarse a los hijos y marido de la víctima y a su vecina a una distancia inferior a 500 metros y a comunicarse con ellos durante 30 años. Asimismo deberá indemnizar al viudo con 150.000 euros, a los dos hijos con 100.000 euros y a la madre de la víctima con 75.000 euros.

Los hechos se produjeron el 28 de marzo de 2018 en un edificio de la avenida Doctor Jiménez Díaz de Alicante cuando la víctima y su madre salían del ascensor. En el rellano de la planta baja, el agresor se avalanzó "de manera sorpresiva" sobre la mujer a la que asestó 68 puñaladas con una navaja de 10 centímetros.

Según la setencia, con ello "aumentó de forma deliberada e inhumana el dolor" de la víctima que "quedó todavía viva y tirada en el suelo" y falleció a las 16.30 horas en el Hospital General de Alicante.

Por su parte, el padre del agresor bajó al rellano y le espetó a la madre de la víctima que lo tenían que haber "hecho antes" porque estaban "hartos" de ellos: "Lo tenías que pagar y lo pagarás; esto no quedará así".

El jurado consideró suficientes las pruebas para declarar culpable de asesinato al hombre, que tiene diagnosticado un trastorno por abuso de sustancias y de personalidad cluster B. El jurado ha estimado que pese a las "descompensaciones de tipo psicótico" que sufría el condenado por el consumo de drogas, en el momento de los hechos "no presentaba alteraciones" que pudieran afectar a su imputabilidad, como apuntaba su defensa.

No obstante, se le absuelve del delito de amenazas, del que sí ha sido condenado su padre, porque considera no probado que le dijera a la madre de la víctima que se iba a acordar de él por no dejarle dormir.