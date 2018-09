Política Las comisiones de Taula y financiación de PSPV y Bloc arrancan con lío: Ciudadanos queda fuera de las mesas Los populares estarán en ambas mientras la formación naranja protesta por dejarles sin representación pese a impulsarlas

ABC

Las comisiones de investigación en Las Cortes Valencianas sobre el caso Taula y la financiación electoral de PSPV y Bloc en 2007 y 2008 han quedado constituidas este viernes con polémica en la elección de sus mesas, al haber quedado fuera de ambas el grupo Ciudadanos (Cs), quien propuso junto a Podemos la creación de la segunda de esas comisiones.

Tras empezar con retraso debido a las negociaciones sobre esta cuestión, la mesa que investigará las contrataciones de la Generalitat con la trama investigada en el marco del caso Taula ha quedado presidida por Isaura Navarro (Compromís), con Alfred Boix (PSPV) como vicepresidente y María José Catalá (PP) como secretaria, para cumplir la paridad que exige el reglamento.

En el caso de la comisión sobre la financiación de Bloc y PSPV, la presidencia ha sido para César Jiménez (Podemos), la vicepresidencia para Toñi Serna (PSPV) y la secretaría para Jorge Bellver (PP).

Según han comentado representantes de los distintos partidos, se ha estado negociando para que Cs pudiera estar representada en alguna de las mesas, especialmente en la de la financiación de PSPV y Bloc, ofreciendo al PP la vicepresidencia de la de Taula a cambio de que con sus votos la vicepresidencia de la otra fuera para Cs. El acuerdo no se ha materializado finalmente.

Al término de las sesiones, la portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha asegurado que la formación de las mesas ha sido "un ejercicio de total y absoluta opacidad" y ha calificado de "indignante" el caso de la comisión sobre la financiación electoral, cuando su grupo ha sido "el que más ha hecho para que se lleve a cabo" y está fuera de la mesa cuando el PSPV forma parte de la misma.

"Ya no se trata de un ejercicio de transparencia, se trata de credibilidad, que alguien me diga cómo se puede ejercer un calendario objetivo de trabajo cuando el PSPV tiene la vicepresidencia en la comisión sobre Crespo Gomar y el PP la secretaría en Taula", ha indicado, para resaltar la voluntad de su grupo de llegar a acuerdos.

Composición de la mesa de la comisión de financiación de PSPV y Bloc - CORTS VALENCIANES

No obstante, ha incidido, "el chasco del Botànic lo que ha querido es no perder esa mayoría en las mesas, ha podido más el rodillo parlamentario que el diálogo, la limpieza y la transparencia, me parece que es bastante egoísta". "Si queríamos que la primera convocatoria fuera un ejercicio de creer que en estas comisiones se va a poder trabajar de manera objetiva, limpia y transparente, empezamos muy mal y desde Cs estamos bastante cabreados, los grupos tienen mucho de lo que recapacitar".

El 'popular' Rubén Ibáñez ha indicado que Cs quería estar en las dos mesas y les han ofrecido Taula pero "le habían prometido la otra y al final se han visto aislados porque sus socios cómplices no les han acabado de dar los votos". El PP, ha proseguido, ha logrado con sus votos tener la secretaría en la de la financiación de PSPV, algo "lógico" dado que, además, el PSPV se ha "parapetado" en la vicepresidencia y Podemos, que "no deja de ser el socio cómplice", en la presidencia.

«La comisión del miedo»

En todo caso, ha valorado que "parece que por fin empieza la comisión del miedo para Compromís y PSPV" y ha advertido de que no tolerarán que se convierta en "la de los vetos" porque "hay que llegar al fondo del asunto, no hay que taponar ninguna vía dentro de los planes de trabajo e investigar profundamente".

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha respondido que "no habrá ningún veto por parte de los socialistas" y ha celebrado que "es la primera vez que el grupo que sostiene al gobierno es capaz de investigarse a sí mismo". Ha deseado que el trabajo de la comisión vaya bien y "se llegue a toda la verdad", al tiempo que ha indicado que su pálpito es que en "eso que se llama financiación irregular entre comillas del PSPV y Bloc se van a archivar todos los procedimientos judiciales" mientras que el caso Taula "es uno de los grandes escándalos de la vida política del PP".

Sobre la polémica en la elección de las mesas, ha indicado que como PP y Cs están en modo campaña electoral y compitiendo han sido incapaces de ponerse de acuerdo y el PP ha bloqueado a Cs", algo que el PSPV lamenta por la labor de impulso realizada por la formación naranja. "El PP ha hecho un bloqueo a su compañero de oposición en una guerra fraticida de las derechas", ha agregado.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha explicado que en ambas comisiones los planes de trabajo se presentarán en un mes y ya se podrán iniciar las comparecencias. Ha apostado por un plan de trabajo "conjunto" aunque ha instado a trabajar para ver si eso es posible o cada uno presenta el suyo y se llega a un acuerdo en la comisión.

Ha puesto en valor, como Mata, que se haya aprobado una comisión que afecta a parte de los partidos del Botànic, lo que demuestra que no todos "son iguales" y que "no todas las legislaturas se ha gobernado igual, se está investigando venga de donde venga".

Por su parte, César Jiménez (Podemos), ha mostrado su confianza en que los trabajos den sus frutos y se pueda llegar a unas conclusiones para saber qué ha pasado, y sobre la queja de Ciudadanos ha indicado que cada partido tiene sus intereses y la clave para dar acceso a Cs a la mesa "la tenía el PP", que tenía "un interés especial" en estar en la comisión sobre la financiación de PSPV y Bloc.