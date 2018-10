Política Ciudadanos reacciona a las críticas por frenar la ley electoral y propone una reforma exprés del Estatuto La formación naranja registra una propuesta en las Cortes Valencianas para incluir la circunscripción única esta legislatura

VALENCIA Actualizado: 04/10/2018 14:18h

Tras su oposición a apoyar la reforma de la ley electoral que proponían los partidos que sustentan el Gobierno valenciano -y que supondría, entre otras medidas, la bajada de la barrera del 5% al 3% como porcentaje mínimo para obtener representación-, Ciudadanos ha optado por una vía alternativa. Ante lo que se consideraba un cambio de criterio repentino después de las negociaciones para sacarla adelante que tuvieron lugar con el tripartito -ya que su voto era necesario para aprobarla-, la formación naranja ha querido salir al paso con una proposición para modificar el Estatuto de Autonomía con el objetivo de incluir la figura de la circunscripción única en la Comunidad.

El texto ha sido registrado este mismo jueves en las Cortes Valencianas para que sea tramitado por procedimiento de urgencia y por lectura única (es decir, por vía rápida sin debate ni presentación de enmiendas). «Da tiempo a que se apruebe esta legislatura», ha afirmado la portavoz del grupo en la Cámara, Mari Carmen Sánchez, durante un desayuno informativo. Según ha detallado, podría incluirse, si el resto de partidos así lo admiten, para uno de los plenos de este mes. A partir de ese momento, se elevaría al Congreso, ya que es necesario que esa modificación del Estatuto salga adelante allí. La iniciativa cuenta con el compromiso del partido naranja en Madrid, pero necesitarían el apoyo de otros.

Sánchez ha incidido en que la posición de su formación es clara y ha invitado al resto a sumarse a su iniciativa, mientras defiende que no han «frenado nada». «Una vez aprobada la reforma del Estatuto haremos lo mismo con la ley electoral. Siempre hemos defendido esa circunscripción única para que no salga más caro un voto en un territorio que en otro», ha afirmado. La intención de incluirla es, ha señalado, que no exista esa sobrerrepresentación, como ocurre por ejemplo en la provincia de Castellón. En su opinión, se trata de una reforma de calado y no un «parche» como el que propone en tripartito.

Por otra parte, también ha avanzado la intención de «meter toda la presión» para «desbloquear» en el Parlamento autonómico la eliminación de aforamientos políticos, una cuestión que entró a la cámara hace un año. Ahora, ha indicado, «lo importante es que empiece el proceso».