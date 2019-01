Me río del ciudadano

Actualizado: 17/01/2019 18:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Siempre sostuve que las comisiones parlamentarias de investigación no sirven para nada. Bueno si, para que nos cueste dinero, también para que los partidos las utilicen tan sólo para desgastar en el plano mediático a los rivales y para asistir a una colección de diputados habitualmente mal vestidos ¿Para cuando y con urgencia un código de vestimenta en Las Cortes? Pero la distancia que va entre la poca utilidad de la reunión al pitorreo de esta semana dista un mundo. No se si la culpa es del sistema, de los propios políticos o del asteroide que impactó con la tierra hace millones de años y acabó con la era de los dinosaurios. El culmen lo hemos tenido estas últimas semanas. La comisión de investigación en Las Cortes, pagada por todos los valencianos, para intentar esclarecer si PSPV y BLOC se financiaron ilegalmente en la campaña de 2007, se ha convertido en un despropósito y algo más que un insulto para el contribuyente. El pasado día 9 la sesión programada tuvo que suspenderse por que de los cinco testigos citados sólo uno había confirmado su asistencia ¿Ha pasado algo? No ¿Se ha depurado alguna responsabilidad para los que no se presentaron? Tampoco.

Los diputados, en la comisión de investigación de este lunes - ABC

Alguno pensará que esto debió ser una casualidad, una coincidencia, mala suerte. Pues va a ser que no. Esta semana, el lunes, tuvimos pleno al 15, para mayor vergüenza. En una nueva sesión de la comisión convocada, ninguno de los cinco citados pisaron Las Cortes. Eso si los diputados que integran la citada comisión ingresarán sus kilometrajes y gastos derivados de su presencia. Surrealista.

El resumen, y siento meter a todos en el mismo saco, los políticos siguen riéndose del ciudadano. Tras la fachada de servicio público, sacrificio, poco sueldo y riesgo eterno de imputación judicial y desprestigio social sigue habitando una “élite” que se sitúa por encima del bien y del mal, que se hartan a prebendas y que además se ofenden cuando les recuerdas todo lo descrito en este último párrafo. Eso si, el 26 de mayo, todos les pedirán el voto. Un consejo, piénsenlo bien, por favor