César Sánchez: «El presidente del Gobierno ha mentido a los valencianos con la financiación» El responsable de la Diputación de Alicante critica a Puig y Oltra por las listas de espera, los barracones o la eliminación de Oncología en San Juan

El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha criticado la presencia este lunes en Valencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con motivo de la festividad del 9 d’Octubre, por “mentir a los valencianos y no dejar ningún compromiso en la Comunitat” durante su intervención.

“Desde las instituciones esperábamos más de su discurso, que nos ha parecido vacío, sin compromisos y en el que no ha puesto de manifiesto inversiones relevantes e importantes para la Comunitat Valenciana” ha concretado el responsable provincial, quien ha criticado que “no asume el compromiso que anteriormente había suscrito y, por tanto, ha mentido a los valencianos en materia de financiación”.

César Sánchez ha considerado que el presidente del Gobierno “podía haberse evitado esta visita y también el gasto del avión Falcon que le trajo”.

En cuanto a los dirigentes autonómicos, ha insistido en que “lo que queremos es transparencia y si Sánchez y Puig han llegado a algún tipo de acuerdo para contribuir a la inestabilidad del país y a seguir dando cancha a los independentistas catalanes para que campen a sus anchas en la Comunitat partidos como Compromís, queremos saberlo”.

Acerca de las deficiencias, ha citado las listas de espera, los barracones o la eliminación del Servicio de Oncología del Hospital de San Juan.

En el plano institucional, ha recordado que después de tres años de legislatura Ximo Puig no ha visitado el Palacio de la Diputación de Alicante, que representa a los 141 municipios de la provincia. “En numerosas ocasiones se le ha invitado, meses y años atrás, para que viniese a la Diputación y aún no lo ha hecho. Pero me preocupa más que el dinero de Valencia no venga a Alicante y que nos quiten infraestructuras, inversiones y servicios para desviar dinero a una televisión que no ve nadie y que es una réplica de TV3”.

En su crítica al proceso de ‘catalanización’ que sigue el gobierno del Botànic, Sánchez ha aludido al hecho de que el grupo de Compromís en Calp se negara ayer a participar en los actos conmemorativos del 9 d’Octubre y en la entrega de premios Jaume Pastor i Fluixà por no “compartir ni respetar el manifiesto sobre el día grande de los valencianos, que se repite año tras año en el municipio, en el que se habla de las tropas de Jaume I, del Reino de Valencia dentro de la Corona de Aragón y de nuestra valencianidad”.

Además, el Gobierno de Aragón aprobó el pasado mes de julio una Comisión para evitar las tergiversaciones históricas sobre este asunto, ha recalcado el presidente, quien ha insistido en que no existió la Corona catalano-aragonesa, sino la Corona de Aragón.

“Yo no voy a contribuir a cambiar la historia. Nosotros somos valencianos, pertenecemos a la Comunitat Valenciana. No queremos ser Cataluña y no sabemos ya cómo decírselo y no porque tengamos nada en contra de Cataluña, sino simplemente porque somos valencianos. Este partido tiene la falaz idea de la existencia de los Països Catalans y nosotros vamos a seguir defendiendo la Comunitat dentro de España”, ha enfatizado el presidente.

“Les molestó que no hablara de la corona catalana y que defendiera esa valencianidad de nuestra Comunitat, frente al catalanismo independentista que ellos ensalzan”, una estrategia que, tal y como ha puntualizado el presidente, demuestra su afán por “seguir la hoja de ruta iniciada por los extremistas catalanes que quieren romper con España, con sus símbolos y con las tradiciones más enraizadas”.