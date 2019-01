Carta a los Reyes Magos

Actualizado: 04/01/2019 11:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El oro, el incienso y la mirra han sido sustituidos por muñecas LOL, Playmobils, patinetes, consolas y otros juegos de nombres impronunciables, por lo que os quería proponer para vuestras cartas cosas sencillas que podamos disfrutar entre todos.

No hablo de juegos de mesa para toda la familia, sino de cosas más intangibles aunque, a la larga, mucho más gratificantes. Asumo el riesgo de resultar un poco ñoño cuando estamos deseando abrir un montón de regalos, pero ¡Pensemos en un par de cosas! ¡No hace falta más!

Empiezo por algo que creo básico, por la seguridad, porque sentirnos seguros es esencial. No me refiero únicamente a que haya más policías patrullando nuestras calles, que también, porque no hay plantilla de Policía Local, Nacional o de la Guardia Civil que no se encuentre bajo mínimos. Y, sin la protección necesaria, la prevención no será la adecuada, el riesgo, siempre excesivo y los lamentos, demasiados.

Nos sentiremos seguros cuando veamos que la justicia funciona como debe, los juicios no se eternizan y no tengamos la sensación de que todos los sinvergüenzas gozan de impunidad o que se impida que delincuentes que no están rehabilitados vuelvan a poner en peligro la vida de nadie. ¿No os parece?

Cabalgata de los Reyes Magos en Valencia en 2018 - MIKEL PONCE

También podríamos pedir un plus de libertad, aunque parezca raro en pleno siglo XXI, pero aún hay quien no cree en ella e insiste en fracasadas políticas de repartir un poquito entre muchos y decirnos qué ser y cómo serlo sin opción a replicar. Nadie debería impedir que con nuestro esfuerzo y sacrificio podamos conseguir lo que deseemos, con los únicos límites que marquen el respeto por los demás y la solidaridad con quienes tengan mayores dificultades.

Necesitamos unas normas que se respeten, que faciliten la convivencia entre todos, que sean de freno a la intransigencia y la violencia actuando como marco idóneo donde desarrollar nuestros proyectos personales.

Y, si queremos profundizar en una mayor libertad, ¿qué os parece pedir que no se levanten más fronteras? Ni físicas ni imaginarias. Para ser mejor valenciano no hace falta estar reñido con el resto de España, ni para ser mejor español volver a construir muros que nos aíslen del mundo. Los tiempos de las cavernas ya pasaron, aunque algunos y algunas siguen intentando volver a ellos, incapaces de sentirse cómodos y cómodas en un mundo abierto.

En definitiva, que podríamos pedir a los Reyes Magos un poquito más de seguridad y justicia, una pizca más de libertad, respeto y solidaridad… y unos buenos puñados de sensatez.