Carlos Mazón: «Hay que buscar fórmulas para unir al PP y a Ciudadanos para gobernar la Generalitat»

Carlos Mazón preside la Administración más importante de las gobernadas por el centro derecha en la Comunidad Valenciana, la Diputación de Alicante . Y tiene claro que el PP y Ciudadanos «tienen que avanzar en ese camino» y desbancar al tripartito de izquierdas en la Generalitat: «Hay que buscar fórmulas para unirnos », reclama el también presidente de los populares en la provincia de Alicante.

Como principal aval y seña de identidad ante la opinión pública, Mazón compara su ideario y sus políticas con el « radicalismo » de Compromís , que llega a «copiar el modelo catalanista» en algunas aspiraciones. Igualmente, marca distancias con la concepción federal de los socialistas con Ximo Puig , porque «no hay varias Españas ni varias nacionalidades».

¿Cómo ha gestionado la Diputación de Alicante la pandemia del coronavirus para la economía de la provincia? ¿Qué reajustes presupuestarios ha realizado?

La primera gestión ha sido la sanitaria porque todavia tenemos competencias impropias, como el Hogar Provincial, el Centro Doctor Esquerdo. Hicimos una buena política de prevención, todo el personal sanitario ha tenido una gratificiación extra por estar cuidando en primera línea. Desde el punto de vista económica, somos conscientes de que los ayuntamientos están atendiendo las necesidades más urgentes y este años destinamos 50 millones de gastos extraordinarios para ayudar a paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia, de los que 30 millones van a los municipios, con especial atención a los más pequeños, nueve millones van a los autónomos y estamos preparando otros nueve millones para quienes los más vulnerables y hemos entrado en el Plan Resistir con 14 millones.

Afortunadamente, tenemos una Diputación saneada, que tiene remanentes y este es un año importante. Además, hemos reducido el único impuesto que podemos gestionar, el IAE, con un 50% de rebaja en la parte que depende de nosotros y adelantamos cerca de 300 millones a los ayuntamientos.

Reajustes ha habido también con fondos de actividades culturales y deportivas que no se han podido celebrar.

La oposición ha criticado los “retrasos” en la llegada de las ayudas.

Es falso. Las ayudas implementadas a través del Plan Resistir se encuentran en estado de revista y los ayuntamientos pueden solicitarlas. Si alguien ha influido en los plazos ha sido la Generalitat, que ahora nos exige informes que nunca se habían pedido, para las solicitudes de autónomos.

Mazón en un balcón del Palacio Provincial JUAN CARLOS SOLER

¿Qué opina de las medidas adoptadas por la Generalitat para Alicante? ¿Y de su distribución de fondos en el conjunto de la Comunidad Valenciana?

Durante estos años del tripartito en la Generalitat, la inversión en Alicante ha brillado por su ausencia. Se hacen esfuerzos de marketing para hablar de lo que se hace en la Vega Baja y cuando revisas los presupuestos, ves que no ha cambiado nada.

En cuanto a la pandemia, no puedo entender que se aplique el criterio de «pueblo a pueblo» para ciertas cosas y, en cambio, se conceda el «café para todos» en otras cosas. Los confinamientos y cierres perimetrales sí que han sido estrictamente según datos de la pandemia, pero el cierre total para la hostelería y las restricciones al comercio se han decidido las mismas desde Morella a Pilar de la Horadada. Para nosotros eso es algo inexplicable, no tiene sentido, si hay medidas de relajación en cuanto a cierres perimetrales por muicipios en función de las estadísticas de contagios, por qué no para aflojar con la actividad económica. Esto lo hemos dicho la semana pasada y nos han dicho de todo. Y no han explicado la razón: al final ese «café para todos» se ha convertido en un «café para nadie», porque nadie puede tomarse un café.

¿Qué proyectos hay pendientes de financiación del Consell?

En estos momentos tenemos carencias muy importantes. Y no solo en clave alicantina, lo más urgente es una rebaja fiscal importante a pymes, autónomos y empresas. No puedo entender que lo único que se pueda hacer son ayudas y subvenciones, también tenemos que ayudar el bolsillo de los que están generando empleo y sosteniendo nuestra economía.

También es prioritario el Tren de la Costa. Esta infraestructura no puede esperar más. Es una reivindicación histórica de los vecinos de la Safor y la Marina Alta.

¿Cómo está su relación con Ciudadanos, su socio de gobierno, y con Toni Cantó?

Aquí tenemos un pacto sólido de gobierno. Cuando vemos las relaciones de Compromís, Unidas Podemos y el PSOE en la Generalitat Valenciana, que a veces nos llegan a abochornar con los comentarios que se dedican entre ellos y, si eso lo comparamos con los acuerdos que tenemos PP con Ciudadanos en gobiernos importantes como este de la Diputación de Alicante o el de la propia ciudad de Alicante, en el Ayuntamiento, creo que es sencillo ver nuestra labor de poner en el centro qué es lo importante que tenemos que hacer. Estoy satisfecho con la labor porque todos hemos cedido un poco, como partido distintos que somos, y hay una buena coordinación. Pongo un ejemplo: cuando Ximo Puig y Mónica Oltra se reúnen es la noticia del mes; aquí, en la Diputación de Alicante, la noticia sería el día que yo no me siento, no me reúno con Julia Parra, de Ciudadanos.

Con Toni Cantó tenemos una muy buena relación. El pacto de gobierno más importante que él tiene como máximo representante de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana está en la Diputación de Alicante. La relación es buena y es fluida.

¿Qué le parecería presentar una confluencia de PP y Ciudadanos incluso con una sola marca electoral frente al tripartito para intentar gobernar la Generalitat?

Se habla mucho de esto últimamente. Siempre he dicho lo mismo: la gran ventaja que tiene el nacionalismo procatalanista, el comunismo o el socialismo en la Comunidad Valenciana es la falta de unión del centro-derecha, de los liberales, de los moderados, de ese gran espacio de centro que tiene tanto respaldo social en la Comunidad Valenciana y en España también. Soy partidario de buscar fórmulas de unirnos, pero no me interesa tanto ni soy experto jurídico en si tiene que ser una confluencia, una fusión, coalición..., lo que es importante es que hablemos primero de para qué, no para quién. Qué modelo productivo necesita la Comunidad Valenciana de cara al futuro, qué estabilidad económica, qué relación con nuestras Comunidades vecinas y con Europa necesitamos, cuál es el marco fiscal, financiero, qué políticas sociales y, sobre todo, uno de los grandes ejes que va a ser decisivo en el futuro, la sostenibilidad y el medio ambiente, cómo vamos a abordarlo porque que va a influir en el empleo. Esto es lo realmente importante.

«Soy partidario de buscar fórmulas de unirnos PP y Ciudadanos, pero no me interesa tanto ni soy experto jurídico en si tiene que ser confluencia, fusión o coalición»

La confluencia para mí es mucho más importante de proyectos que de personas, eso cuando tenga que estudiarse estoy seguro de que lo haremos. Que no sea simplemente una operación de marketing electoral. Lo importante es para qué, no para quién o con qué nombre y apellidos. Pero desde luego creo que es un camino en el que tenemos que avanzar, estamos obligados, porque somos los únicos que defendemos realmente los intereses de los valencianos.

Explique su política de pactos en las mociones de censura de esta legislatura, la última en Teulada. El PSPV-PSOE les reprocha que incumplen el pacto antitransfuguismo que firmaron.

No es cierto que hayamos incumplido contra el antitransfuguismo. Lo que está ocurriendo es casi un correlato de lo que pasa en el gobierno de la Generalitat Valenciana: la coordinación entre las fuerzas de PSOE y Compromís está haciendo aguas en muchos lugares. En el caso concreto de Teulada, Compromís empezó esta legislatura gobernando con dos concejales expulsados de Ciudadanos, cuando incluso ese partido había anunciado ya que los iba a expulsar. Y después de gravísimas irregularidades que hemos conocido por parte de la Alcaldía, el pueblo pedía una estabilidad y abrir un nuevo campo. Dos concejales del partido socialista han apostado por ese cambio y me gustaría recordar que el partido más votado en Teulada fue el PP.

¿Qué importancia tiene el cambio de gobierno en Teulada, en concreto, también desde el punto de vista estratégico, era un feudo de Compromís?

Como presidente del PP en la provincia de Alicante, en la dirección consideramos que en nuestro modelo de partido tenemos a las localidades como nuestros clientes: estamos al servicio de cada municipio, no hacemos que nuestros compañeros de cada municipio estén al servicio de la dirección del partido. Lo que han decidido ellos en Teulada, cumpliendo escrupulosamente con la legalidad, lo han hecho desde la convicción de que es lo mejor para la población y nosotros lo respaldamos.

El tambien presidente del PP en la provincia de Alicante, en el salón de Plenos de la Corporación provincial JUAN CARLOS SOLER

Se especula con que usted pueda liderar el PP en la Comunidad Valenciana, ¿cuáles son sus aspiraciones?

Tengo el honor de presidir el PP de la provincia de Alicante en el que me he criado. Es un proyecto de mucho calado e importancia y mi ambición es que seamos capaces de ofrecer el proyecto de futuro que la Comunidad Valenciana necesita. Tengo una idea muy clara de cuál es ese proyecto hacia el que tenemos que ir y, cuando llegue el momento, lo compartiré con mis compañeros porque creo que puede sumar mucho no a lo que necesita el partido -que es solo un instrumento- sino a la Comunidad Valenciana

¿Cómo evalúa la situación de su partido en este ámbito autonómico? Tras los resultados en las elecciones catalanas, ¿hay peligro de sorpasso de Vox?

No es el primer partido del centro-derecha que intenta un sorpasso al PP, Ciudadanos lo intentó y no lo consiguió. Vox ahora parece que lo intenta y no lo va a conseguir... Es que somos muchos miles de ciudadanos en la Comunidad Valenciana los que pensamos que el PP está preparado para liderar la alternativa de gobierno, más pronto que tarde.

«No estoy preocupado por el sorpasso o no sorpasso de Vox, estoy realmente ocupado en la reunificación del centro-derecha en la Comunidad Valenciana»

No estoy preocupado por el sorpasso o no sorpasso, estoy realmente ocupado en la reunificación del centro-derecha en la Comunidad Valenciana. Me interesan mucho más las opiniones de los votantes, electores y ciudadanos que lo que desde los partidos muchas veces hacemos.

¿Cómo ve la venta de la sede central del PP en la calle Génova de Madrid?

Creo que es un acierto. Tengo la sensación de que es una decisión que ya se había adoptado y se estaba barajando hacía tiempo. Es un símbolo más de la nueva etapa que lidera Pablo Casado. Tendrá que ratificarse en la junta directiva nacional próxima y ya le adelanto que votaré a favor.

¿Qué le parece el modelo federal que Ximo Puig propugna?

Claramente, no lo interesa a la Comunidad Valenciana. España es el país más descentralizado de Europa y no hay que plantearse una mayor separación entre territorios. Soy partidario del Estado de las autonomías y de que hagan bien las cosas. Las autonomías han sido uno de los grandes aciertos de la historia de España. Cuando se habla de un modelo federal parece que haya que unir algo que está separado, pero es que España es una nación desde hace 500 años.

«Cuando Puig habla de modelo federal, me preocupa este matiz de segundones del separatismo catalán, implica un complejo de falta de orgullo de valencianía»

Por lo tanto, me preocupa ese matiz de segundones del separatismo catalán, implica un complejo de falta de orgullo de valencianía y no me gusta. En cambio, hace falta hablar de otras cosas como el empleo juvenil y no oigo a la Generalitat hacerlo. No creo que sea ahora un problema cómo tenemos que relacionarlos con Cataluña o con Madrid, ni que haya otras Españas, otras nacionalidades. Cuando se habla de federalismo o se utiliza el término Commonwealth, me hace piensar en colonias que dependen de Inglaterra y no creo que tengamos que depender como una colonia de nadie. Por lo tanto, tres ejes fundamentales: ambición, orgullo y unión civil. Ya está bien de separar a los ciudadanos entre izquierdas y derechas, hombres y mujeres, entre lo público y lo privado, entre católicos y no católicos, entre una educación u otra. Todos los mensajes que se nos trasladan son de unos frente a otros. Dentro de la Comunidad Valenciana somos diversos, distintos, pero todos somos valencianos de primera, el de Oropesa, el de Benidorm y el de Llíria.

En la anterior legislatura, estuvo muy activo en varios frentes contra la política lingüística del Consell y frenó algunos decretos en los tribunales, también en cuanto a la autonomía de las diputaciones frente al intento de potenciar las mancomunidades, ¿cómo han quedado esos asuntos?

La Generalitat ha aprendido de algunos de los resbalones judiciales que ha tenido con las entidades locales, no olvidemos que la Diputación es un ente local, el ayuntamiento de ayuntamientos. Hace unos meses el Tribunal Constitucional anuló unos preceptos de los Servicios Sociales porque atentaban contra la autonomía de las diputaciones.

La Generalitat también parecía apostar por las comarcas.

Son ejes de convivencia importantes. La gente vive en su municipio y en su comarca, pero de ahí a copiar -como he visto en Compromís- el modelo catalanista en el que la comarca está por encima del municipio o sustituyendo a la provincia. Prefiero hablar de la Comunitat dels pobles, con el municipalismo y las provincias, que son hijas de la Constitución de Cádiz, igual que las diputaciones, y se pusieron en marcha como integradoras, la de Alicante tiene ya 200 años. Nadie tiene que ganar en el eje territorial, las comarcas son complementarias. Y hay una segunda descentralización pendiente, desde la Comunidad a los municipios, en materia educativa, sanitaria, de servicios, con la consiguiente consignación presupuestaria. El ciudadano acude a su Ayuntamiento siempre en primer lugar, sea o no de su competencia lo que quiere.

¿O tal vez la idea es mancomunar servicios comarcales?

No, más bien es una copia del modelo catalán al bulto. Lo que veo de Compromís me empieza a preocupar. Acabamos de escuchar la reacción de Ribó o de Baldoví ante las salvajadas que están ocurriendo en Valencia, bastante impropias de un responsable político: eso no lo puede decir un alcalde, casi agitando más a las masas. Cada vez veo más parecido de Compromís con Esquerra Republicana de Catalunya, aunque a veces se autodenominan como coalición valencianista, pero no nos van a engañar, eso es más que nada marketing electoral: las cuatribarradas y los mapas de los països catalans siguen en las sedes de ese partido.

Tenemos de conseller de Educación a quien está imponiendo la política lingüística catalana y, por tanto, contrario a la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Se está avanzando muy peligrosamente y casi de tapadillo en otro caballo de batalla, que son los proyectos lingüísticos en los centros. No hay más que ver el aumento de las subvenciones a entidades catalanistas que la Generalitat está ofreciendo. Hay que estar muy atentos a eso.