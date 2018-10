Enseñanza El cardenal Cañizares advierte de que la educación «está en situación de emergencia» El arzobispo de Valencia ha apresidido la lectura del manifiesto «Por una educación en libertad» donde ha reivindicado la defensa de los valores de la Constitución

El arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, ha advertido este miércoles de que la educación está en "situación de emergencia" y ha abogado por hacer "una nueva sociedad, hecha de hombres nuevos, un nuevo estilo de vivir".

"Hay que asomarse a la calle y ver lo que está sucediendo", ha afirmado Cañizares tras presidir la lectura del manifiesto "Por una educación en libertad", un documento que, ha dicho, atañe a "cuestiones fundamentales" de la Constitución, y ha recordado que su artículo 27 es el "auténtico pacto educativo al que hay que volver".

A su juicio, la Constitución "no es simplemente un cúmulo de datos políticos, sino de un tipo de sociedad. Los españoles quisimos en el año 1978 que fuese un tipo de sociedad y es la que debemos defender. ¿Se está defendiendo?, no tanto", ha agregado.

Ha matizado que el manifiesto leído hoy se refiere tanto a la enseñanza concertada y privada como a la pública, y ha considerado que una escuela pública que no ayuda a los alumnos a ser libres desde la verdad y desde una cooperación al bien común no es una escuela que merezca ese título.

Este llamamiento por la libertad educativa, ha dicho, lo hace "consciente de nuestra responsabilidad en la sociedad y para la sociedad, no en contra de nadie".

A su juicio, "no se educa, se informa, se transmiten cosas y esa no es la misión de la escuela, ni de los padres, ni de la sociedad, ni del Estado, ni de la iglesia, sino llevar a cabo una verdadera educación de la persona al servicio del bien común".

Ha destacado la necesidad de "educar de verdad", no solo en España sino en el resto de países. "No es una cuestión de si saben más o menos datos de lo que sea, sino que realmente sean capaces de comportarse como personas humanas libres, conscientes y creadoras".

Ha defendido hacer una "nueva sociedad", hecha de "hombre nuevos, un nuevo estilo de vivir" y ha afirmado: "No sé si eso está en las preocupaciones de todas las fuerzas sociales y políticas en estos momentos".

Preguntado por qué quieren reclamar con este manifiesto, Cañizares ha dicho que la Conselleria de Educación y la Generalitat "son muy inteligentes y sabrán leer lo que decimos aquí", y ha aclarado que esta petición no es solo para la Comunitat Valenciana.

"Es un tema que atañe a todos y entre todos hemos de llevar a cabo una auténtica educación en estos momentos. Es grave lo que está sucediendo en el problema de la educación", ha afirmado.

Respecto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que obliga a educación a ofertar religión en segundo de Bachiller, Antonio Cañizares ha considerado que es un "bochorno" que un gobierno sea desautorizado por un tribunal.

Según ha precisado, en la Comunitat Valenciana la enseñanza religiosa "se está cumpliendo en general, hay muchas dificultades y hay que hablar con los profesores de religión, los padres de los alumnos y los centros pero también estar atento a los medios para ver que no siempre se cumple lo prescrito en la Constitución Española".

Cañizares ha abogado por dar pasos en el "diálogo" y que las autoridades no tomen medidas "por sí" sino que consulten antes de tomarlas.

El manifiesto, leído por Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de Escuelas Católicas, reclama el reconocimiento y la garantía del derecho de los padres de educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y morales, y de una oferta educativa plural.

Además, reclama a los poderes públicos que promuevan las condiciones para que la liberad de enseñanza y la igualdad en materia educativa "sean reales y efectivas".

Preguntado por su opinión respecto a la exhumación de los restos de Francisco Franco, Cañizares ha pedido a la periodista que no siguiera preguntando sobre este asunto porque, ha dicho, "esto no es de esta comparecencia, es un tema aparte, no es un tema que tenga que ver con la educación, por lo tanto no contesto. Lo que corresponde es el tema de hoy".