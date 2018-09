Men in Black y el Neuralyzer de los políticos

Hace unos años leí que unos científicos de una universidad de California habían conseguido borrar unas partes de la memoria de forma parecida a como lo hacía el Neuralyzer de los hombres de negro. El cacharrito en cuestión era un dispositivo alargado que utilizaban los agentes K y J de la película “Men in Black” para borrar la memoria más reciente de sus víctimas, la mayoría de ellas, testigos de avistamientos alienígenas. De esta forma, el Gobierno conseguía que la población no fuera consciente de que había una gran cantidad de alienígenas conviviendo con nosotros y pudiera entrar en pánico.

Estoy empezando a pensar que el Neuralyzer se ha aplicado a algunos políticos, sobre todo cuando se provoca un cambio de pasar de la oposición al Gobierno o viceversa.

Ha sido llamativa la defensa que ha realizado el Consell del Botánic acerca del uso de barracones en los colegios, cuando era algo que criticaban ferozmente desde la oposición. También a nivel municipal, como por ejemplo en Alicante donde uno no deja de asombrarse cuando lee las declaraciones de los portavoces del tripartito (PSOE, Compromís y Guanyar), recientemente desbancado, cuando solicitan de forma urgente, acciones que ellos mismos ni habían considerado poner en marcha mientras gobernaban. Es sorprendente también observar a la portavoz socialista como, sin sonrojo, critica al alcalde indicando que es incapaz de realizar inversiones en la ciudad, cuando fue su gobierno el que con su inacción ha generado tal remanente que ha permitido cancelar el plan de ajuste que sufría la ciudad.

Ignoro realmente si es un efecto del Neuralyzer o que piensan que los ciudadanos somos tontos o que no existe algo de fácil acceso y que ha venido a denominarse como “maldita hemeroteca”. Así, nadie criticaría al dirigente de Podemos por haberse comprado un chalé en los alrededores de Madrid sino hubiese criticado con cierta ferocidad, e incluso poniendo en duda su honorabilidad, de los políticos que así lo hacían.

Tampoco parece lógico que, al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hubiese realizado discursos tan duros sobre los méritos académicos de sus rivales cuando él mismo se ha visto envuelto en una polémica similar. También tiene su aquel lo del ministro socialista Borrell y sus declaraciones actuales y previas sobre los políticos presos catalanes que podrían ser un indicio claro de Neuralyzer.

El refranero popular es muy sabio cuando habla de lo fácil que vemos las pajas en ojo ajeno y la poca importancia que damos a las vigas que se hayan en el nuestro, pero entiendo que sería consecuente que los gobernantes reconociesen posibles errores cuando criticaban acciones que ellos mismos se han visto obligados a realizar. Pero, no suele ser habitual, parece más sencillo aplicarse el Neuralyzer y gobernar como si no se hubiese dicho o hecho nada en el pasado. Parece que los votantes no penalizan en demasía la confrontación de información y los usos abusivo del Neuralyzer sale gratis.

En otros países son más osados y pasan de estos modelos, así, puede ocurrir como en el Reino Unido, en el que algunos defensores del Brexit reconocieron directamente haber engañado con la información que había suministrado de forma previa al voto.

Por cierto, los experimentos que cité al principio se realizaron sobre ratas, aunque visto lo visto, ya soy capaz de creerme que se han iniciado ya con éxito en algunos humanos, que parece que han empezado a ocupar puestos de relevancia. Es quizás la única forma de que podamos entender todos los cambios de posicionamiento del gobierno actual sobre temas muy relevantes.