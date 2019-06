Política Barcala insiste en gobernar Alicante con Ciudadanos y sin Vox aun sin mayoría suficiente PSPV, Podemos y Compromís no votarán la investidura del alcalde popular y C's y Vox no aclaran aun si lo apoyarán

El alcalde en funciones de Alicante, el popular Luis Barcala, ha insistido en que gobernará con Ciudadanos y sin Vox aunque no tenga mayoría suficiente, después de concluir su ronda de contactos con todas las fuerzas políticas y no contar para su investidura con ningún apoyo al menos declarado oficialmente.

Mientras cuajan sus negociaciones para un acuerdo que parece cantado con la formación naranja, que Barcala quiere que sea pacto de investidura y de gobierno para toda la legislatura, incluyendo concejalías para C's, de momento solo tiene asegurada la vara de mando como candidato de la lista más votada.

Como era previsible, este miércoles los representantes de PSPV-PSOE, Carlos Giménez; de Unides Podem-EU, Xavier López; y de Compromís, Natxo Bellido, han anticipado que su intención es votar a sus respectivos candidatos para la Alcaldía en el pleno del sábado, 15 de junio.

En cambio, el concejal de Vox Mario Ortolá no ha desvelado cuál podría ser su posición.

Sin contraprestaciones

Barcala no ha ofrecido a ningun partido contraprestación alguna a cambio de la investidura. "A todos les he puesto encima de la mesa lo mismo, cuál es mi planteamiento y pedir un voto de confianza incondicional, aquí no ha habido negociación con nadie para nada", ha enfatizado.

Solo mantiene sus conversaciones con Cs, y el alcalde ha valorado que "sencillamente se está cumpliendo la hoja de ruta; estamos trabajando con honestidad y respeto recíproco y eso es muy importante para consolidar un proyecto de gobierno". Eso sí, ha reconocido que le hubiera gustado ya contar con ese "compromiso" de la formación liderada en Alicante por Mari Carmen Sánchez para hacerlo público.

Tras las elecciones municipales del 26 de mayo, el PP obtuvo 9 concejales, los mismos que el PSPV-PSOE. Ciudadanos logró 5 mientras que Unides Podem EU, Compromís y Vox, consiguieron 2 ediles cada uno.