Elecciones 28A Aznar advierte a los españoles de que el PSOE ya no es «constitucionalista» y pide que no voten «con las tripas» El expresidente del Gobierno ha señalado en un acto en Elche que «no se construye un mejor futuro con una izquierda» que se apoya «en los secesionistas y nacionalistas»

José María Aznar ha pedido a los españoles que el 28 de abril no voten "con las tripas" en unas elecciones que considera "cruciales" para el "rumbo histórico" de España. En el acto celebrado en Elche (Alicante), el expresidente del Gobierno ha calificado al PSOE como un partido que ya no es "constitucionalista" por apoyarse en los secesionistas, golpistas y los herederos de ETA, por lo que ha advertido de que "no se construye un mejor futuro con una izquierda" que se apoya "en los secesionistas y nacionalistas", "simplemente para estar" en el Gobierno.

Así lo ha afirmado Aznar este sábado frente a varios centenares de cargos y militantes en el centro cívico de Candalix, en Elche (Alicante), arropado por la líder del PPCV y candidata a la Generalitat Valenciana, Isabel Bonig, el presidente de la Diputación alicantina, César Sánchez, y los responsables del PP provincial, José Císcar, y local, Pablo Ruz, entre otros.

También ha asegurado que, con el liderazgo de Pablo Casado, "vuelve el PP de siempre, el PP de ayer y de hoy, un PP orgulloso, firme, seguro y deseoso de la victoria con la confianza de todos los españoles", ha terminado el expresidente su alocución en Elche antes de un "gracias y viva España".

Aznar ha lamentado que, "a diferencia de otras épocas", ya no pueda decir que "el PSOE de (Pedro) Sánchez sea un partido constitucionalista porque no lo es, y debemos darnos cuenta de eso".

Esto es así, según ha argumentado el popular, porque los socialistas concurren "acompañados de esos que se frotan las manos con el destrozo que van a hacer de la convivencia de los españoles" y porque ponen "una alfombra roja a aquellos que quieren cargarse España".

Ha insistido en que el 28A hay que ejercer la "responsabilidad" frente a una "izquierda que tiene un grave problema con la idea de la nación española" ya que, a su parecer, el PSOE ha sido "absorbido en sus planteamientos por los nacionalistas".

Ataques a Pedro Sánchez

De esta manera, ha continuado, el presidente Pedro Sánchez ha sustituido el concepto de una única nación española por "dos, tres o las que haga falta a conveniencia del PSOE" para continuar en el Gobierno.

También ha lamentado que Sánchez no haya incluido entre sus 110 propuestas electorales ninguna sobre el problema de Cataluña y ha dado a entender que el documento que se firmó en Pedralbes "es el verdadero programa socialista", el cual incluye la autodeterminación y que los golpistas que son juzgados sean indultados.

También ha advertido de las consecuencias de las medidas que se impulsan en los Consejos de Ministros, los "viernes sociales", al comentar que esos decretos se aprueban "con dinero que no tienen, lo que significará más endeudamiento y más impuestos".

«Si quieres que algo se haga, díselo a una mujer»

Por su parte, la líder del PPCV y candidata a presidenta del Consell, Isabel Bonig, ha defendido un partido "combativo ideológicamente" y ha dicho que lo que representa Aznar es un PP "que soluciona los problemas de la gente", del "empleo y las oportunidades", que recibe "la peor de las herencias y da los mejores resultados".

Y ha añadido que el PP es "el único partido que defiende el vínculo que nos une a todos los españoles", especialmente en un momento "difícil" como el actual.

Bonig ha defendido sus medidas para una "revolución económica" como la eliminación de los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, y bajar el 7 por ciento a las rentas de menos 35.000 euros, lo que afecta a 9 de cada 10 trabajadores, a 1,9 millones de valencianos, así como bajar al 6 por ciento la tasa por la compraventa de viviendas de menos de 200.000 euros.

Al PSPV-PSOE, la popular ha avisado que no "subestime nunca al PP" ni "a una mujer" porque "si quieres que algo se sepa, díselo a un hombre, y si quieres que se haga, a una mujer".

Ha continuado que fue la primera alcaldesa de Vall de Uxó, primera consellera de Infraestructuras, la primera presidenta del PPCV y "voy a ser la primera presidenta de la Generalitat con la ayuda de muchos hombres y muchas mujeres, no por cuota sino por mérito, capacidad y sacrificio".

El presidente de la Diputación, César Sánchez, ha pedido el apoyo para que Pablo Casado "eche (de La Moncloa) a los que quieren romper España" y ha señalado que su institución se ha enfrentado durante los últimos cuatro años en la Comunitat Valenciana a "aquellos que quieren estar más cerca de los Països Catalans, que no existieron, no existen y no existirán".

En su discurso, el presidente provincial del PP, José Ciscar, ha recordado que Aznar impulsó el trasvase desde el Ebro, que era la infraestructura necesaria para solucionar la carencia de agua en Alicante.