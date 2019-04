Local El Ayuntamiento prohíbe un macrofestival de paellas para 25.000 universitarios en Valencia El Consistorio responsabiliza a los organizadores de la fiesta de las entradas vendidas

No habrá macrofestival para 25.000 estudiantes. El Ayuntamiento de Valencia no autoriza el Festival Paellas Universitarias 2019 en La Punta, que estaba previsto que se celebrara este viernes, al "no contar con los requisitos establecidos" y ha responsabilizado a la empresa privada que iba a organizarlo de las entradas que ya se han vendido, según han explicado fuentes municipales.

Al respecto, han explicado las paellas universitarias son "un evento privado, organizado, promovido y gestionado por una empresa ajena a la administración" que en un primer momento iba a celebrar el Festival en Moncada, pero que al no poder hacerlo allí, se dirigió al Ayuntamiento de València a "pocos días del evento".

El consistorio se puso entonces a trabajar en el expediente, que "finalmente no ha contado con los requisitos establecidos para poder realizar el evento en La Punta, tal y como han valorado los técnicos y la secretaría del Ayuntamiento", según las mismas fuentes.

Asimismo, ha recordado que es "responsabilidad de cualquier empresa vender entradas para un evento teniendo la certeza de que podrá celebrarlo". Por ello, ha señalado que es la empresa de este evento privado la que "tendrá que dar respuesta a las personas que compraron su entrada".

Los vecinos del barrio, a través de la asociación La Unió de la Punta, presentaron este miércoles una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 13 en la que pedían la paralización "urgente" de las paellas al considerar que con una afluencia de unas 25.000 personas se impedirá el acceso y movilidad de los vecinos de la pedanía, en un espacio "sensible, de huerta protegida, en la que reside mucha gente anciana que vive sola".