Aquella Copa del 99....

El destino es caprichoso, y yo creo en el destino. Hace 20 años el Valencia CF jugaba en Sevilla una final de Copa que cambió el rumbo de la historia del club. Aquella fue la génesis de un equipo que marcó una época, que hizo historia. Todo empezó aquella calurosa noche de junio en el Estadio de La Cartuja en el que los accesos no estaban construidos. Llegabas allí tras atravesar caminos de tierra y empedrados infernales. Allí Mendieta se coronó como el murciélago del escudo, Claudio López como un delantero de talla mundial. Fue la final del “Probe Miguel”, la que rompía el maleficio de una sequía de casi dos décadas sin títulos. El VCF presentó aquel día sus credenciales ante la alta sociedad futbolística, el resto, ya se lo saben.

Imagen de Claudio López tomada en la final de la Copa del Rey de 1999 - ABC

Veinte años después la mesa y el tapete para levantar la Copa estará dispuesto de nuevo en Sevilla que tenía entonces y mantiene un color especial. Será más difícil por que el Barcelona de Messi no es aquel Atlético de Madrid que un año después se fue a segunda. Pero puede ser por que este Valencia no es peor que aquel equipo que ganó seis títulos en cinco años. Puede ser por que Marcelino no es peor entrenador que Ranieri, por que Parejo puede mirar a Mendieta de tu a tu, por que Guedes no es menos futbolista que el “Piojo” y por que además, creo en el destino.

Quiero que gane el Valencia. Quiero que gane para poder contar que lo hizo ante el mejor equipo del mejor futbolista que jamás vio el fútbol. Quiero que el Valencia gane por que el último título no fue tal. Quiero que gane el Valencia para llamar a Koeman y explicarle donde puede guardarse su maldición. Esa predicción suya por la que el Valencia tardaría 10 años en volver a ganar un título y de la que se le olvidó decir que el no volvería a acercarse desde entonces a ganar nada, más allá de suculentos contratos. Quiero que gane el Valencia por que mi hijo, no ha visto lo que es eso. Quiero que gane el Valencia por que hace 20 años ganó en Sevilla una Copa y las efemérides están para cumplirse y por que Valencia se lo merece, y por que ganar es la leche, y perder.... no vamos a perder.