De Los Ángeles a París: el exclusivo origen de los perfumes de Mercadona

De las consultas con los «jefes» (conforme denomina Mercadona a los clientes) a las pruebas a ciegas hasta los laboratorios de algunos de los perfumistas más prestigiosos del mundo para desarrollar las fragancias de esta Navidad.

Mercadona ha aplicado su modelo de coinnovación para, de la mano de sus clientes, llegar hasta el producto final que vende en sus lineales.

En síntesis, se trata de captar las necesidades y preferencias de los consumidores en las mismas tiendas. De ahí se pasa a los desarrolladores de producto que, finalmente, diseñan las nuevas gamas de la mano de los proveedores especialistas.

En este caso, las pruebas realizadas en el Centro de Coinnovación de Perfumería de la cadena en Valencia han dado como resultado una nueva gama de perfumes para los que la cadena ha recurrido a Philippe Paparella-Paris , perfumista de la firma estadounidense Symrise , y a Ilias Ermenidis, de Firmenich París , considerados como dos de los principales expertos mundiales del sector.

De una tienda de Valencia a París y Los Ángele s, fuentes de la compañía presidida por Juan Roig explican que «el desarrollo de un perfume conlleva la coordinación de un extenso grupo de trabajo en el que contamos con químicos, evaluadores y perfumistas».

Al respecto, Mercadona recalca que «la figura del evaluador es fundamental en el proceso, ya que acompaña al perfumista durante el tiempo de creación y hace de nexo de unión entre su creatividad y el gusto del consumidor final».

Ilias Ermenidis junto a la evaluadora Ina Mexía en las oficinas de Firmenich París ABC

Para ello, los evaluadores se trasladaron a las sedes de Symrise, en San Francisco , y de Firmenich, en la capital francesa , para testar los matices de las nuevas fragancias. Un proceso de meses que se ha saldado con dos productos «My Soul for him» y « My Soul for her» con el sello de Ermenidis y Paparella-Paris que ya han pasado a engrosar los lineales de Mercadona para esta Navidad.

Un proceso, el de los dieciséis centros de coinnovación con los que cuenta la compañía en España y Portugal , en el que cada año se realizan cerca de 10.000 sesiones con clientes en busca de mejoras en el surtido y de nuevos productos.

