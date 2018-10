Valls asume con cautela los movimientos en el PP El candidato insiste en una «candidatura integradora» por encima de partidos

À. Gubern / D. Tercero

El debate interno en el seno del PP sobre la conveniencia de sumarse a la plataforma liderada por Manuel Valls para intentar hacerse con la alcaldía de Barcelona sigue abierto. La candidatura del exprimer ministro de Francia ya cuenta con el apoyo de Ciudadanos, mientras que el PP y el PSC rechazan por ahora sumarse a la misma y optan por presentar lista propia.

En este contexto, la existencia de movimientos internos dentro de los populares a favor de intentar conformar un frente unitario constitucionalista en la capital catalana –la dirección popular aboga por el momento por no sumarse y en cualquier caso esperar a ver si cuaja o no el proyecto– son acogidos con cautela en el seno de la candidatura de Valls. Fuentes de la plataforma precisan a ABC respecto a la posibilidad de sumar al PP que la suya «es una candidatura integradora», pero que pretende «superar la lógica de los partidos», una forma de poner cierta distancia con respecto a la posibilidad de armar un movimiento que sea no más que una suma de siglas.

De hecho, la presencia del único partido que se ha comprometido en la plataforma de Valls, Ciudadanos, está siendo casi nula, y es notoria la pretensión del candidato de marcar distancias y presentarse al frente de una plataforma que no responda a la fórmula tradicional. «Somos una plataforma progresista que quiere poner Barcelona en el centro del debate, sin sectarismos y siempre siendo respetuosos con las leyes», insisten, sin mayores compromisos, desde la candidatura de Valls, que se presentará bajo el lema «Barcelona, capital europea». «A la expectativa de los movimientos que pueda haber», subrayan.

Cs cree que el PP no aporta

Menos cautelosos se muestran en Cs, donde un dirigente apunta a ABC que ahora mismo la incorporación del PP a la plataforma del exprimer ministro francés en Barcelona «aportaría más bien poco».

Aún armando el equipo que desarrollará la campaña –ayer justo estrenaban local–, Valls trata de ir modelando su perfil de candidato, algo que pasa por definirse como alguien con una herencia de «izquierdas» y que no renuncia a la tradición catalanista. Son esos dos aspectos precisamente los que más chirrían en el PPC. Un dirigente de este partido apunta a ABC que la suma con Valls puede acabar restando votos: de votantes del PP tradicionales asustados por el cariz «progresista» de Valls, y entre votantes de izquierdas reacios a sumar fuerzas con los populares.

De hecho, y aunque sin citar a Manuel Valls, desde el grupo municipal del PP que lidera Alberto Fernández se subraya de manera reiterada que ellos representan un «proyecto ideólogico sólido de centro-derecha».