Las trabas de Ada Colau impedirán ver a la selección en Barcelona La alcaldesa concede la licencia a última hora y los organizadores no ven posible organizarlo

Sergi Font - Anna Cabeza

Barcelona Actualizado: 29/06/2018 15:01h

Enésima polémica en Barcelona a costa de las trabas del gobierno municipal liderado por Ada Colau a los aficionados de la selección española. La fiesta que se estaba gestando en esta ciudad catalana para disfrutar este domingo de los octavos de final entre España y Rusia quedó ayer en el aire por los obstáculos que, de nuevo, el Ayuntamiento estaba poniendo a la plataforma «Barcelona con la Selección». Aunque a última hora el consistorio otorgó la licencia necesaria, los organizadores no ven tiempo suficiente para poder montar el evento por la respuesta tardía.

El grupo de aficionados, que durante el primer partido del equipo consiguió congregar a 4.000 personas en un evento con pantalla gigante en el Camp de l’Àliga -de las que solo pudieron entrar 1.500 por el aforo-, denunció ayer a primera hora que el consistorio no les permitía organizar otro evento similar este domingo. La entidad relató que les habían denegado la petición de licencia por mail «faltando a la promesa de no poner impedimentos siempre que fuese en espacio de gestión privada, como en el primer partido y con coste cero para el Ayuntamiento».

Desde «Barcelona con la Selección» intuían los motivos: «Tras el éxito vivido en el España-Portugal, una alarma se activó en el Ayuntamiento. El temor de que se vea una Barcelona diferente a la que desde el consistorio desean vender es enorme». Además, temían que en «cada uno de estos futuros partidos nos impongan nuevas exigencias y nos pongan otras trabas. Su palabra ha perdido valor».

La decisión indignó a colectivos, como el movimiento «Espanya i Catalans», aficionados individuales y también a partidos. «Colau utiliza criterios distintos en el permiso de pantallas, prohibe y multa a «Barcelona con la Selección», pero permite instalar pantallas gigantes a asociaciones independentistas», lamentó el líder del PP en Barcelona, Alberto Fernández.

Rectificación tardía

Tras conocerse la queja, el Ayuntamiento salió para descartar que se hubiera abortado la proyección del partido. Fuentes municipales incidieron en que habían pactado con la plataforma poder ver los partidos de cuartos de final, semifinal y final y que el de este domingo, correspondiente a octavos, no estaba contemplado. Las mismas fuentes explicaron a ABC que la plataforma les había pedido a última hora proyectar el partido, que no constaba en el acuerdo, y que se estaba analizando la viabilidad del evento a nivel técnico.

Finalmente, tras horas de quejas en redes sociales, el equipo municipal confirmó que se les concedía la licencia y que además permitían ampliar el aforo disponible respecto el primer día hasta las 2.300 personas, 800 más. A pesar de su buena predisposición, desde el consistorio reprocharon que «la actitud cambiante de la plataforma no facilita el trabajo de la administración».

A pesar de que la postura municipal pareció dar con la solución a la polémica, desde «Barcelona con la Selección» lamentaron, una vez más, las trabas municipales, en este caso con «timings» que impiden organizar bien el evento. «Es imposible organizarlo con tan poco tiempo. No nos han llamado ni avisado y además no tenemos tiepo de presentar los planes de autoprotección y evacuación necesarios que nos solicitan los Mossos», apuntó tajantemente a última hora a ABC un portavoz de la plataforma, que explicó que los Mossos d’Esquadra necesitan conocerlos con 72 horas de antelación y que no da tiempo.