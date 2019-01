Puigdemont cree que la información de ABC sobre su seguridad es porque se va «a la caza del indepe»

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, la portavoz del gobierno autonómico catalán y el abogado del fugado de la Justicia se han referido este martes al mediodía a la información que ABC desvelasobre las manías que Puigdemont tiene sobre su seguridad.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Puigdemont -sin citar la información explícitamente- ha señalado que, desde su punto de vista, «la consigna de ir "a por ellos"» da «permiso» a «la denigración, la humillación y la falsedad totales incluso en el orden personal» y ha elevado su hipotética persecución a una idea de ir a «la caza del indepe».

Hi ha gent que pensa que la consigna d'anar "a por ellos" els dóna permís per a la denigració, la humiliació i la falsedat totals fins i tot en l'ordre personal. Veuen que en la caça a l'indepe val tot, i té premi. No coneixen límits... però els tenen.