El PPC pide a los independentistas sustituir a Quim Torra antes de que provoque otro 155 Alejandro Fernández pide «romper el cordón umbilical con Waterloo»

D.C.

Barcelona Actualizado: 21/01/2019 15:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha instado a los grupos independentistas del Parlament a investir un presidente de la Generalitat que sustituya a Quim Torra, a quien ve «inhabilitado» desde que dijo que hay un presidente legítimo que no es él, sino el Carles Puigdemont. Asimismo, ha dicho que reemplazarlo evitaría una eventual nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución en la comunidad.

«Ellos deciden si quieren continuar por un camino que acabaría provocando la intervención de la autonomía de Cataluña», ha asegurado este lunes en rueda de prensa, tras sostener que Puigdemont no tiene legitimidad democrática para influir en las decisiones de la Generalitat. Así, ha llamado a «romper el cordón umbilical con Waterloo y nombrar a otro presidente que acepte las reglas democráticas» o ve inevitable aplicar el 155 una vez más en Cataluña, pero de forma indefinida.

«Indefinida no significa para siempre, sino hasta el momento en el que se restituya la normalidad», y ha añadido que si el Govern cesado por el 155 no dictara qué debe hacer el actual Ejecutivo catalán, se habría dado por normalizada la situación tras las elecciones del 21 de diciembre de 2017. Si ese cambio en el independentismo no llega, ha vuelto a proponer a la líder de Cs y jefa de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, para que encabece una moción de censura a Torra: «Es urgente».