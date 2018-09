Los Mossos desalojan a los CDR que bloqueaban las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Este miércoles la Policía catalana desmontó un campamento independentista instalado a las puertas del Palau de la Generalitat, lo cual indignó a la CUP y al secesionismo radical

M. Vera

Los Mossos siguen con su misión de aparente lucha contra la toma de las calles que vienen protagonizando los autodenominados «Comités de Defensa de la República» (CDR). Contrariando los postulados de Quim Torra, los agentes han procedido este jueves a desalojar a un centenar de miembros de los CDR que bloqueaban la entrada principal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en protesta por la petición de penas de prisión para once de ellos.

Ante la presencia de los Mossos, los activistas se han negado a abandonar el lugar y han adoptado una actitud de «resistencia pasiva», por lo que los agentes han empezado a retirar a estas personas una a una, cogiéndolas en ocasiones por los pies y las manos, informa Efe.

Fets, no paraules.

Molt bé per @carlesral, la mobilització permanent no es convoca, és practica.

Avui concentració davant el TSJC en solidaritat amb les encausades dels CDR i @Arran_jovent per dur a terme la mateixa acció fa uns mesos. #OmplimSantJaume29s#HoliNoPassareupic.twitter.com/DuKDueDAgd — Thomas Sankara (@tsankaram) 27 de setembre de 2018

Según ha informado el «CDR Cataluña» (ente que coordina estas células que, en teoría, no tienen líderes ni estructura) hace algo más de siete meses que estos grupos protagonizaron «una acción no violenta» en el TSJC para denunciar la «represión recibida», y ahora la fiscalía pide prisión para once de sus miembros detenidos. En un comunicado con el título «Cuando la injusticia es ley, la desobediencia es un deber» y «Basta de Tribunales de Excepción», los CDR denuncian que el sistema judicial de España es «heredero directo del franquismo».

Segundo desalojo contra los CDR

El desalojo de hoy se suma al que ayer protagonizaron también los Mossos en el centro de Barcelona. No en vano, este miércoles los agentes desmontaron el campamento que unas docenas de activistas secesionistas plantaron el la Plaza Sant Jaume, ante las puertas del Palau de la Generalitat, para pedir la implementación de la «república catalana». Esta acción irritó a la CUP -socio parlamentario del gobierno Torra- que llegó a pedir la dimisión del consejero de Interior, Miquel Buch, y arremetió contra el presidente Torra.