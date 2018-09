Miquel Iceta asegura que la prisión preventiva de los dirigentes independentistas «está durando demasiado» «A ningún español le puede beneficiar que Cataluña vaya mal, y quien piense eso es que es un mal español», agrega el dirigente socialista

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este jueves que la prisión preventiva de los políticos soberanistas encarcelados está durando «demasiado», y ha subrayado que no sabe «cómo encaja el delito de rebelión en lo que sucedió en Cataluña». Sobre un posible indulto, el dirigente socialista y mentor de Pedro Sánchez ha pedido que no se subvierta la presunción de inocencia.

Asimismo, Iceta ha reconocido que para hablar, «vamos un poco tarde» pero para cambiar las leyes «tenemos tiempo». El primer secretario del PSC ha insistido en que no se puede «acelerar» el proceso judicial y ha subrayado que le daría miedo «vivir en un país en el que las decisiones judiciales estuvieran al albor de una mayoría política o del capricho de un Gobierno».

A la pregunta de si le constan conversaciones entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el expresidente Carles Puigdemont, Iceta ha dicho que no lo sabe porque no es miembro del Gobierno: «No lo sé, ni me consta». Por otra parte, el líder del PSC ha insistido en el diálogo entre instituciones y ha exigido que España no se desentienda de Cataluña porque si lo hace no es un tiro en el pie, «es un tiro más arriba».

«A ningún español le puede beneficiar que Cataluña vaya mal, y quien piense eso es que es un mal español», ha precisado en un desayuno informativo en Madrid antes de señalar que ahora las cosas están «mucho mejor» y «no hay riesgo de que el Parlament declare la independencia».