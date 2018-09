Un miembro de los CDR buscado por «rebelión y terrorismo» se une a la fuga de Puigdemont en Bélgica «No me encontraron porque me pude escapar», resalta Adrià Carrasco

La familia de fugados que se esconden de la Justicia española en Bélgica sigue creciendo. El último en incorporarse a este selecto grupo encabezado por el expresidente catalán Carles Puigdemont es el activista de los Comités de Defensa de la República (CDR) Adrià Carrasco, buscado de los delitos de «rebelión y terrorismo». El joven ha comparecido este jueves ante la prensa en Bruselas después de meses desaparecido.

«El diez de abril me vinieron a buscar con un dispositivo totalmente desmesurado pero no me encontraron porque me pude escapar. Otra compañera no tuvo la misma suerte, se la llevaron a Madrid y ahora está presa en su pueblo con medidas cautelares totalmente fascistas típicas de una época feudal», ha señalado Carrasco en una rueda de prensa celebrada hoy en Bélgica.

Asimismo, Carrasco ha aseverado que él es «cabeza de turco» de la persecución policial contra los CDR con tal de «meter miedo» entre la población para que se desvincule del movimiento independentista. El fugado ha comparecido acompañado de su abogado Christophe Marchand en la sede de Unrepresented Nations and Peoples Organization.

Sabotaje en Semana Santa

La Audiencia Nacional incluye a Carrasco dentro de una investigación por varios sabotajes de los CDR en Cataluña en Semana Santa de este año, como cortes de carretera y apertura de barreras de autopista. El joven está acusado de presuntos delitos de rebelión y terrorismo y los agentes fueron a buscarlo en el domicilio en el marco de la operación 'Cadera'.

Tal y como ha relatado el propio Carrasco, en la misma operación en que iba a ser detenido, fue arrestada Tamara Carrasco, considerada presunta coordinadora de los CDR, quien pasó a disposición de la Audiencia Nacional y quedó en libertad con cargos y con prohibición de salir de Viladecans (Barcelona).