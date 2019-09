Junqueras se vuelve a proponer como cabeza de lista de ERC en las elecciones del 10-N El líder independentista se encuentra en prisión a la espera de la sentencia por el juicio sobre el «procés»

EFE @abcespana Barcelona Actualizado: 20/09/2019 08:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, ha enviado una carta a la militancia en la que muestra su disposición a volver a encabezar la candidatura de ERC al Congreso en las próximas elecciones generales.

En la misiva, Junqueras, que se encuentra en prisión a la espera de la sentencia por el juicio sobre el «procés», también informa de que Raül Romeva, en la misma situación procesal, está dispuesto asimismo a encabezar la candidatura de ERC al Senado.

«Tienen que saber que combatiremos la represión hasta el final. No desapareceremos, no nos cansaremos y no nos pararán nunca. Porque estamos convencidos de que si persistimos, ganaremos», concluye la misiva de Junqueras a la militancia.