Inés Arrimadas y Álvarez de Toledo arremeten en directo contra el director de TV3

Los platós de TV3 acogieron ayer un debate a cinco entre los candidatos a las elecciones del 28-A. Sin embargo, la televisión pública autonómica pasó de ser anfitriona a parte y protagonista del debate entre los cabezas de cartel. Así, las cabezas de cartel del PP y Ciudadanos, Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas, arremetieron con dureza contra los desmanes protagonizados por la cadena catalana y por su director, Vicent Sanchis.

El debate se inició con un reproche directo de Arrimadas y Álvarez de Toledo al director de la televisión, quien moderaba el debate. Ambas pidieron la dimisión del periodista. Así, Álvarez de Toledo lamentó la «anomalía» que vive Cataluña con el proceso soberanista y, dirigiéndose a Sanchis, añadió: «Un ejemplo de esa anomalía es usted», por dirigir TV3 pese a haber sido «procesado por desobediencia» por el 1-O.

Arrimadas fue un poco más allá y entregó a Sanchis -a quien ha definido como «conseller de propaganda» del gobierno de Quim Torra- una «carta de dimisión» ya redactada, en la que se recuerda que fue «reprobado» por el Parlamento de Cataluña. Asimismo, en la misiva se señalaba que había sido «procesado por haber puesto la televisión pública al servicio del golpe de Estado separatista». No en vano, parte de la cúpula de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) está procesada por emitir publicidad institucional para llamar a la participación al referéndum ilegal del 1-O.

Por su parte, un Sanchis visiblemente incómodo evitó contestar y replicar las acusaciones de las que estaba siendo objetivo. «Yo no me presento, yo no voy en ninguna lista y no voy a contestar, yo no estoy debatiendo con ustedes», afirmó en pleno directo el jefe de la emisora autonómica, muy criticada por el constitucionalismo por su sesgo informativo a favor de los partidos y entidades independentistas. Finalmente, Sanchis acabó el debate escudándose en la «profesionalidad» de los trabajadores del ente público.