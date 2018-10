La fractura entre JpC y ERC dibuja un escenario de adelanto electoral en Cataluña Tensión y nervios en el Parlamento de Cataluña mientras se pone en cuestión la continuidad de Quim Torra

D. Tercero / M. Vera

Barcelona Actualizado: 04/10/2018 15:29h

La tensión se masca en el ambiente desde primera hora de este jueves en los pasillos del Parlament y tanto en Junts per Catalunya como en ERC se habla sin reparos de confianzas rotas y hasta de un eventual anticipo electoral. ¿El motivo? Una enrevesada crisis provocada por la suspensión de varios diputados presos o fugados que ha hecho aflorar graves diferencias entre los dos partidos que sustentan el Gobierno de Quim Torra.

Hoy, la cámara catalana debía acoger la tercera jornada del Debate de Política General. También se iban a votar distintas propuestas de resolución para tratar de dirigir el devenir de la legislatura. En estos momentos, todo está bloqueado y el pleno -que debía empezar a las doce del mediodía- todavía no lo ha hecho, en su lugar, se suceden las reuniones a contrarreloj para rescatar una deriva que en estos momentos, parece insalvable.

Carles Puigdemont, la clave

El motivo de fondo que alimenta la discusión, extremadamente técnica y jurídica alrededor de la suspensión de varios diputados, es la renuncia al escaño y al derecho a voto de Carles Puigdemont, diputado suspendido de Junts per Catalunya. Los neoconvergentes se agarran al supuesto derecho del expresidente cesado de mantener su voto como estategia para no descartar definitivamente que pueda ser investido en el futuro, previa reforma de la Ley de la Presidencia.

La tensión entre neoconvergentes y republicanos ha ido en aumento en los últimos días, hasta el punto de que fuentes soberanistas no descartan que esta crisis pueda tener consecuencias definitivas para la estabilidad del Govern. Después de que ayer los letrados del Parlament advirtieran a JpC de que no contabilizarán los votos de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull si no emiten un escrito a la Mesa para designar a un miembro de su grupo para que ejerza temporalmente sus funciones, esta mañana los neoconvergenes, que entendían que no hacía falta presentar ningún documento en este sentido, han movido ficha.

El presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent - INÉS BAUCELLS

El portavoz de JpC, Albert Batet, ha registrado un escrito en el que comunica a la Mesa que «continuará votando en representación» de los cuatro diputados afectados, después de que el Parlament votara el pasado martes un dictamen que rechaza las suspensiones anunciadas por el Supremo. Sin embargo, fuentes cercanas al presidente del Parlament, Roger Torrent, han explicado que este escrito contiene un «error de base que se tiene que enmendar», ya que son los propios diputados afectados quienes deben dirigir a la Mesa un documento en el que comuniquen que Batet o a cualquier otro diputado de su grupo votará en representación suya.

JpC busca comprometer a Torrent

El aviso de Torrent no ha hecho variar, por ahora, el posicionamiento de JpC: «De momento, no nos movemos», han afirmado fuentes de este grupo, que consideran que el escrito presentado esta mañana por Batet ya es «adecuado» y no es necesario presentar otro documento con las firmas de los cuatro afectados, informa Efe. Por su parte, fuentes de ERC han reconocido que no les gusta el escrito presentado por Batet pero se han mostrado dispuestas a permitir una «interpretación amplia» que dé por bueno un documento similar con las firmas individuales de cada uno de los diputados.

Por el despacho del presidente de la Generalitat, Quim Torra, han pasado esta mañana los portavoces de JpC, Albert Batet y Eduard Pujol, además de otras personas de la confianza del president, para analizar la situación para tratar de salvar una legislatura que, en estos momentos, parece al borde de la quiebra.