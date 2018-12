Fernández ve «urgente» la destitución de Torra y reivindica un «proyecto de centro-derecha» para Cataluña El líder del PP catalán alerta: «Torra vuolverá a intentar subvertir el orden constitucional. Lo intentó en octubre y fracasó»

«Con pedagogía y proyecto político, los independentistas pueden cambiar de opinión. El nivel normal es que no pasen del 30 % en Cataluña». Alejandro Fernández ha seguido hoy con la ronda de presentaciones en sociedad del nuevo proyecto del PP catalán, que preside desde hace un mes, enviando un mensaje optimista y esperanzador para los seguidores conservadores.

En una conferencia pronunciada en Barcelona, ha defendido que a corto plazo hay que destituir al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, bien mediante una moción de censura en el Parlamento autonómico o bien en aplicación del artículo 155 de la Constitución: «Su destitución es necesaria y urgente». Pero ha añadido que con esta medida «no es suficiente» para restaurar la convivencia perdida en la comunidad.

Presentado por Ramón Tamames, acompañado por la cúpula del PP catalán y con la presencia de algunos representantes de Cs y el PSC, Fernández ha alertado de que el mayor problema que existe actualmente en Cataluña es que «Torra vuelva a intentar subvertir el orden constitucional y lo consiga». «Lo intentó en octubre y fracasó», ha añadido con preocupación.

Por ello, Fernández se ha mostrado preocupado, pese a su optimismo, porque los independentistas «lo van a volver a intentar» y ha recomendado no tomarse «a broma» las palabras («amenazas») de Torra cuando reivindica la «vía eslovena», que fue «una guerra, corta, pero una guerra». «Lo que pase el 21-D me preocupa», ha añadido.

Recuperar el centro-derecha catalán

La fórmula del líder del PP catalán es sencilla pero complicada y «difícil» y «no se refleja en las encuestas a corto plazo», pero segura y ganadora, en su opinión: «Las respuestas blandas son utilizadas por el independentismo para rearmarse moralmente. No se pueden prometer cosas que no se pueden cumplir. No creo que entrar en el marco mental de una nueva cesión al nacionalismo sea la solución».

En este sentido, Fernández, pese a la compleja situación política, ha indicado que «no hay que ser pesimistas» porque «se han vivido situaciones peores en Europa y en España, y se ha salido de ellas». Para ello, ha defendido el popular, es necesario tener firmeza frente al independentismo y hacerlo «con un proyecto de centro-derecha, el gran damnificado del proceso secesionista», pues, ha recordado, CiU ya no existe.

El líder del PP catalán, que ha marcado distancias con Cs y Vox, ha recordado que su «diagnóstico» de la situación pasa, también, por reivindicar la historia de «éxito colectivo» que han supuesto los 40 años de la Constitución de 1978, rechazar que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre Estatuto de Autonomía de Cataluña supusiera un antes y un después en la relación entre los Gobiernos español y catalán y señalar el intento de asalto del Parlamento autonómico como la fecha en la que el nacionalismo catalán decidió subirse al «populismo».