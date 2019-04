Detenidos y puestos en libertad dos miembros del CDR por no presentarse a declarar en el juzgado

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes a dos miembros del CDR de la Cerdanya (Gerona) por faltar a su cita para declarar en el juzgado de la capital de la comarca. Los agentes han llevado a cabo el arresto después de que los citados desobedeciesen la orden en dos ocasiones.

Marçal Rocías y Roger Juvé no comparecieron a declarar al juzgado de Puigcerdà los días 11 y 27 del pasado mes de marzo en consecuencia a la investigación abierta por delitos de desórdenes públicos y resistencia y desobediencia a la autoridad, concretamente sobre hechos relativos al corte de las carreteras N-152 y N-154 perpetrados durante la huelga general del 21 de febrero en Cataluña.

Los dos miembros del autodenominado Comité de Defensa de la República fueron citados por mostrar resistencia cuando los agentes intentaron disuadir la acción de corte de tráfico. La detención por incomparecencia reiterada ha causado una ola de reacciones en las redes sociales por parte de los grupos afines a los CDR en apoyo a los arrestados, que finalmente se han acogido a su derecho a no declarar y han quedado en libertad.

Mossos i PN de manera coordinada està detenint a 2 membres del @CerdanyaCDR per no haver-se presentat a declarar als jujtats, investigats per haver participat de les activitats durant el #21D. #DecidimSerpic.twitter.com/htFoHAuyZJ